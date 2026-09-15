Βουλκίδης: Οι χαρές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ

Ο Θοδωρής Βουλκίδης, κεντρικός της Εθνικής ομάδας βόλεϊ, διακρίθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη αναμέτρηση κόντρα στη Σλοβενία. Η ελληνική ομάδα σημείωσε μια σημαντική νίκη με 3-1 σετ, δείχνοντας τις δυνατότητές της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Βουλκίδης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση προσήλωση στον επόμενο στόχο, που είναι η Σουηδία. Υπογράμμισε ότι οι χαρές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να διαρκέσουν πολύ, καλώντας την ομάδα να επικεντρωθεί στις επόμενες προκλήσεις.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Βουλκίδη

Ο Θοδωρής Βουλκίδης αναδείχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σλοβενία. Η παρουσία του στο γήπεδο ήταν καθοριστική, καθώς προσέφερε πολύτιμους πόντους και συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας. Ο Έλληνας κεντρικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με συνολικά 7 πόντους, επιδεικνύοντας υψηλή αποτελεσματικότητα.

Ειδικότερα, στην επίθεση είχε ένα εντυπωσιακό απόλυτο, πετυχαίνοντας 5 πόντους σε 5 προσπάθειες. Παράλληλα, η αμυντική του συνεισφορά ήταν επίσης αξιοσημείωτη, καθώς πρόσθεσε δύο μπλοκ στο ενεργητικό του, ενισχύοντας την άμυνα της ελληνικής ομάδας. Η συνολική του εμφάνιση χαρακτηρίστηκε εξαιρετική, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Η ακλόνητη πίστη στις δυνατότητες της Εθνικής

Μετά το σφύριγμα της λήξης και την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Θοδωρής Βουλκίδης μίλησε για την πορεία της Εθνικής ομάδας. Στις δηλώσεις του, εξέφρασε για ακόμη μία φορά την ακλόνητη πίστη που υπάρχει στις δυνατότητες του συγκεκριμένου συνόλου παικτών. Ο Έλληνας κεντρικός υπογράμμισε το κλίμα εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας που επικρατεί εντός της ομάδας, τονίζοντας ότι οι διεθνείς πιστεύουν στις δυνάμεις τους.

Αυτή η πεποίθηση στις ικανότητες της Εθνικής αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό των τοποθετήσεών του, αντανακλώντας τη συνολική ψυχολογία της ομάδας. Ο Βουλκίδης φάνηκε να μεταδίδει το μήνυμα της αυτοπεποίθησης και της αφοσίωσης στον στόχο, στοιχεία που θεωρεί θεμελιώδη για την επιτυχία.

Η προσήλωση στον δικό τους αγώνα

Ο Βουλκίδης επανέλαβε τη φιλοσοφία που διέπει την Εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι οι διεθνείς δεν επηρεάζονται από το όνομα του αντιπάλου που βρίσκουν απέναντί τους. Η βασική προσέγγιση της ομάδας είναι να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δικό της παιχνίδι και στην απόδοσή της. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, «Το έχω πει και άλλες φορές. Αυτή η ομάδα, αυτή η Εθνική, αυτή η φουρνιά, δεν ενδιαφέρεται για το ποιος βρίσκεται απέναντί της».

Πρόσθεσε με έμφαση ότι «Έχουμε να κάνουμε μόνο με τον εαυτό μας». Επιπλέον, υπενθύμισε τη δήλωση που είχε κάνει πριν από τον αγώνα για τη CEV, όπου είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι θα μπουν στο γήπεδο και θα νικήσουν, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με την εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Αυτή η προσήλωση στον εαυτό τους και η αυτοπεποίθηση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αγωνιστικής τους ταυτότητας, ανεξαρτήτως του αντιπάλου.

Το σύνθημα για τη συνέχεια με τη Σουηδία

Παρά τη μεγάλη και σημαντική νίκη επί της Σλοβενίας, ο Θοδωρής Βουλκίδης έσπευσε να τονίσει την ανάγκη για άμεση προσήλωση στον επόμενο στόχο της Εθνικής ομάδας. «Πρέπει, όμως, πολύ γρήγορα να αφήσουμε αυτή τη νίκη πίσω μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να μη μείνουν προσκολλημένοι στο παρελθόν. Επισήμανε ότι «Οι χαρές και τα πανηγύρια δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την επόμενη μέρα.

Το μήνυμα του Έλληνα κεντρικού ήταν σαφές: η ομάδα πρέπει να προχωρήσει αμέσως στην προετοιμασία για την επόμενη αναμέτρηση. Ο επόμενος αντίπαλος είναι η Σουηδία, και για αυτόν τον αγώνα, ο Βουλκίδης ζήτησε από την ομάδα να επιδείξει ξανά τον καλό της εαυτό. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μία εύκολη νίκη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα και την προσδοκία για μια ανάλογη συνέχεια. Η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην επόμενη πρόκληση και στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta