Μεγάλο πρόβλημα στην ΑΕΚ με γαστρεντερίτιδα και τραυματισμούς, 11 παίκτες εκτός

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει η ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα, καθώς η ομάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, τα οποία προστίθενται σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση λόγω τραυματισμών. Συνολικά, έντεκα παίκτες της Ένωσης έχουν τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης, καθιστώντας δύσκολη την προετοιμασία της ομάδας ενόψει των επερχόμενων διοργανώσεων.

Τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας

Τα προβλήματα στην Ένωση δεν έχουν τέλος, καθώς ο αριθμός των ατόμων που εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας έχει αυξηθεί σημαντικά. Ειδικότερα, επτά παίκτες της ομάδας έχουν νοσήσει, ενώ το πρόβλημα επεκτείνεται και στο τεχνικό επιτελείο. Συγκεκριμένα, τρεις προπονητές και ένα μέλος του επιτελείου έχουν επίσης προσβληθεί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στα έντεκα.

Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα της ΑΕΚ, καθώς η ομάδα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις προπονήσεις της υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας φέρεται να αυξήθηκαν μετά την επιστροφή της αποστολής από το τουρνουά που διεξήχθη στη Ρόδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το ίδιο πρόβλημα ταλαιπωρείται και ο Παναθηναϊκός.

Οι τραυματισμοί που επιβαρύνουν την κατάσταση

Πέρα από τη γαστρεντερίτιδα, η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί και αρκετούς τραυματισμούς που έχουν θέσει εκτός μάχης σημαντικούς παίκτες. Στη λίστα των τραυματιών περιλαμβάνονται ο Φλιώνης, ο Μπράουν, ο Φίζελ και ο Γουίλιαμς, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Επιπλέον, ανησυχία προκαλούν και οι ενοχλήσεις στο γόνατο που αντιμετωπίζει ο Μπάρτλεϊ. Ο αρχηγός της ομάδας, Φλιώνης, παραμένει στα «πιτς» και έχει απουσιάσει από τα φιλικά παιχνίδια της ΑΕΚ, επιδεινώνοντας την κατάσταση στο ρόστερ.

Οι επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Όλα αυτά τα προβλήματα προκύπτουν λίγες ημέρες πριν από σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις για την Ένωση. Η ομάδα είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στο τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτού του τουρνουά, η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικά ματς, στις 18 Σεπτεμβρίου με την Κλουζ και στις 19 Σεπτεμβρίου με την Καρδίτσα.

Επιπλέον, σε περίπου δέκα ημέρες, η ΑΕΚ πρέπει να ταξιδέψει στη Ρόδο για να λάβει μέρος στο Σούπερ Καπ. Στη διοργάνωση αυτή θα συμμετάσχουν επίσης ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Η Ένωση θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

Αναζήτηση λύσεων στην αγορά

Λόγω των πολλών απουσιών και των αναποδιών, οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρίσκονται ήδη στην αγορά και εντείνουν τις προσπάθειές τους για την απόκτηση ενός γκαρντ. Η απόκτηση ενός παίκτη που θα προσφέρει βοήθειες στη θέση των γκαρντ αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ομάδα.

Στόχος είναι ο νέος παίκτης να ενταχθεί στην ομάδα πριν από το Σούπερ Καπ, προκειμένου να δώσει λύσεις τόσο στη δημιουργία όσο και στο σκοράρισμα. Η ΑΕΚ καλείται να αντέξει με όλες αυτές τις απουσίες, καθώς η προετοιμασία της έχει γίνει πολύ δύσκολη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta