Νίκολιτς: «Εμείς δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες του αντιπάλου, δεν είναι αποδεκτό να γίνονται τέτοια λάθη»

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, εμφανίστηκε προβληματισμένος και απογοητευμένος μετά την ισοπαλία 1-1 της ομάδας του με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν όχι μόνο τις δικές τους ευκαιρίες, αλλά και αυτές του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να χαθούν δύο ακόμη πολύτιμοι βαθμοί εκτός έδρας. Ο Νίκολιτς στάθηκε ιδιαίτερα στα λάθη που έγιναν, τονίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτά.

Η ανάλυση του αγώνα και οι χαμένοι βαθμοί

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στο αρχικό του σχόλιο μετά το τέλος της αναμέτρησης, χαρακτήρισε το παιχνίδι ως δυναμικό και από τις δύο ομάδες. Παρά την προσπάθεια της ΑΕΚ, η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, με τον τεχνικό να εκφράζει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον προπονητή, η ΑΕΚ είχε κατοχή μπάλας, δημιούργησε αρκετές φάσεις και πραγματοποίησε πολλά σουτ, περίπου 23 με 25. Ωστόσο, ο Αστέρας AKTOR είχε επίσης τις δικές του φάσεις για να σκοράρει. Ο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ δημιούργησε όχι μόνο τις δικές της ευκαιρίες, αλλά έδωσε και τις ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε πως η ομάδα του ήρθε στην Τρίπολη με στόχο τους τρεις βαθμούς, κάτι που δεν επετεύχθη. Παρά την απογοήτευση, αναγνώρισε την προσπάθεια του Αστέρα, δηλώνοντας ότι η ομάδα της Τρίπολης πάλεψε και άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας με βάση την προσπάθειά της.

Η ευθύνη για τα λάθη και η πνευματική ετοιμότητα

Αναφερόμενος στην απώλεια των δύο βαθμών, ο Μάρκο Νίκολιτς επεσήμανε ότι το παιχνίδι χάθηκε στο δικό τους μισό του γηπέδου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ΑΕΚ δημιούργησε τις δικές της ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε και τις ευκαιρίες του αντιπάλου.

Ο προπονητής της Ένωσης τόνισε ότι οι παίκτες του Αστέρα AKTOR ήταν πνευματικά έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στο τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα, το οποίο αφήνει την ΑΕΚ με μια αίσθηση απογοήτευσης.

Ο Νίκολιτς εξέφρασε την ανησυχία του για τα λάθη που έγιναν, σημειώνοντας ότι δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνουν τέτοια λάθη, ειδικά από έμπειρους παίκτες και ηγέτες της ομάδας. Περιμένει από αυτούς να βρίσκονται σε κορυφαίο επίπεδο και να μην πέφτουν τόσο πολύ στην απόδοσή τους.

Η σύγκριση με προηγούμενα ματς και η προσωπική ευθύνη

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στην απώλεια βαθμών μετά από αγώνες Champions League, σημειώνοντας ότι η ΑΕΚ έχασε τέσσερις βαθμούς σε παιχνίδια όπου πέρυσι είχε συγκεντρώσει έξι πόντους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά ήταν κακό, ενώ η αναμέτρηση στην Τρίπολη ήταν ένα καλό ματς, με ένταση και πολλές μονομαχίες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλησε να κατηγορήσει κάποιον συγκεκριμένα για τα λάθη, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την πλήρη ευθύνη. «Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ φταίω για ό,τι αρνητικό παρουσίασε η ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να παραμείνει ήρεμος, αν και παραδέχτηκε ότι δεν είναι, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι.

Τέλος, ο προπονητής της ΑΕΚ ευχαρίστησε τους οπαδούς της ομάδας για την παρουσία και την υποστήριξή τους, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των παικτών παρά το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko