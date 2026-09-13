Ο Ταμπόρδα άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στον αγώνα του με τον Παναιτωλικό, χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Βισέντε Ταμπόρδα. Το γκολ, το οποίο διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ των «πρασίνων», ήρθε έπειτα από οργανωμένη επίθεση της ομάδας. Την ασίστ για το τέρμα παρείχε ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος συνέβαλε στην επίτευξη του πρώτου γκολ της αναμέτρησης.

Η στιγμή του τέρματος στο 14ο λεπτό

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού στον αγώνα απέναντι στον Παναιτωλικό βρήκε την αντανάκλασή της στο σκορ κατά το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτό το χρονικό σημείο, η ομάδα του Παναθηναϊκού κατάφερε να μετατρέψει την πίεσή της σε προβάδισμα. Το τέρμα αυτό έδωσε το προβάδισμα του 1-0 στον Παναθηναϊκό, ανοίγοντας το σκορ στον αγώνα.

Η συγκεκριμένη φάση ξεκίνησε από την αριστερή πλευρά του γηπέδου, όπου ο Σαντίνο Αντίνο ανέλαβε δράση. Ο Αντίνο πραγματοποίησε μια «γλυκιά» σέντρα χρησιμοποιώντας το δεξί του πόδι, στέλνοντας την μπάλα προς την περιοχή του Παναιτωλικού. Η κίνηση αυτή δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του γκολ.

Ο ρόλος του Βισέντε Ταμπόρδα

Ο Βισέντε Ταμπόρδα ήταν ο ποδοσφαιριστής που εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Αντίνο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ταμπόρδα κινήθηκε με τρόπο που θύμιζε «κρυφό φορ», αιφνιδιάζοντας την άμυνα του αντιπάλου. Με αυτή την έξυπνη τοποθέτηση, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση για να ολοκληρώσει τη φάση.

Η κεφαλιά του Ταμπόρδα ήταν αυτή που νίκησε τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού, Κουτσερένκο. Το τέρμα αυτό ήταν το πρώτο της αναμέτρησης και έδωσε το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Η επιτυχία του Ταμπόρδα με κεφαλιά αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στον τρόπο που σκοράρει.

Προηγούμενα τέρματα με κεφαλιά

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βισέντε Ταμπόρδα σκοράρει με κεφαλιά για τον Παναθηναϊκό. Ο ποδοσφαιριστής έχει δείξει την ικανότητά του σε αυτόν τον τομέα και σε προηγούμενες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, είχε σημειώσει γκολ με κεφαλιά και στον αγώνα εναντίον του ΠΑΟΚ, επιδεικνύοντας παρόμοια αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, ο Ταμπόρδα είχε σκοράρει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με κεφαλιά, και σε αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδος. Το συγκεκριμένο τέρμα είχε επιτευχθεί κόντρα στην ομάδα της Νίκης Βόλου. Οι επαναλαμβανόμενες επιτυχίες του με κεφαλιά υπογραμμίζουν την ικανότητά του στον εναέριο χώρο.

Η συμβολή του Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο είχε καθοριστική συμβολή στην επίτευξη του πρώτου τέρματος του Παναθηναϊκού. Η ασίστ του από την αριστερή πλευρά ήταν ακριβής και επέτρεψε στον Ταμπόρδα να εκτελέσει με επιτυχία. Η ικανότητα του Αντίνο να δημιουργεί φάσεις από τα πλάγια φάνηκε για μία ακόμη φορά.

Η «γλυκιά» σέντρα με το δεξί πόδι του Αντίνο ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της φάσης. Αυτή η ενέργεια παρείχε την ιδανική πάσα στον Ταμπόρδα, ο οποίος βρισκόταν σε θέση να απειλήσει την εστία του Κουτσερένκο. Η συνεργασία των δύο παικτών οδήγησε στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta