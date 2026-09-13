Ο Σαλάχ Εντίν στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ, βρέθηκε στα επίσημα του ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Η παρουσία του στο γήπεδο έρχεται μετά την οριστική συμφωνία του «τριφυλλιού» με τη Ρόμα, ενώ ο ποδοσφαιριστής έφτασε στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου. Κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Σαλάχ Εντίν χειροκροτήθηκε θερμά από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία του στο ΟΑΚΑ και η υποδοχή

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την αθλητική επικαιρότητα, ήταν παρών στα επίσημα του ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής. Παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της νέας του ομάδας, του Παναθηναϊκού, εναντίον του Παναιτωλικού, σε μια σημαντική στιγμή για την έναρξη της παρουσίας του στην Ελλάδα.

Η άφιξή του στο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα. Αυτή η θερμή υποδοχή σηματοδοτεί την αρχή της σχέσης του με τον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Η άφιξη στην Αθήνα και η συμφωνία

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έφτασε στην ελληνική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του μετά την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Η συμφωνία αυτή αφορά τη μετακίνησή του από τη Ρόμα στον Παναθηναϊκό, ένα γεγονός που αναμενόταν με ενδιαφέρον από το φίλαθλο κοινό.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ του «τριφυλλιού» και της ιταλικής ομάδας είχαν οριστικοποιηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία του Σαλάχ Εντίν στην Ελλάδα και την ενσωμάτωσή του στο δυναμικό του Παναθηναϊκού.

Το προφίλ του 24χρονου ποδοσφαιριστή

Ο Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ένας 24χρονος αριστερός μπακ-χαφ, με ύψος 1,81 μέτρα. Εκτός από τη θέση του αριστερού μπακ, διαθέτει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως κεντρικός μέσος, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα του. Γεννήθηκε στο Άμστερνταμ στις 18 Ιανουαρίου 2002, γεγονός που του παρέχει και ολλανδικό διαβατήριο, πέραν της μαροκινής του υπηκοότητας.

Η διεθνής του καριέρα περιλαμβάνει 13 συμμετοχές με το εθνόσημο του Μαρόκου. Από αυτές τις συμμετοχές, οι τέσσερις πραγματοποιήθηκαν στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η εθνική ομάδα της χώρας του κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των «8» της διοργάνωσης, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη πορεία.

Η πορεία του σε μεγάλες ομάδες

Ο Σαλάχ Εντίν αποτελεί ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών του Άγιαξ, μιας από τις πιο φημισμένες στην Ευρώπη για την ανάδειξη ταλέντων. Στη συνέχεια, αναδείχθηκε στην Τβέντε, ομάδα που τον απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2024 έναντι του ποσού των 750.000 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, η Τβέντε τον πούλησε στη Ρόμα για 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας την αξία του στην αγορά.

Με τους «Τζιαλορόσι» αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς, ωστόσο η προηγούμενη σεζόν τον βρήκε να έχει μια γεμάτη παρουσία με την Αϊντχόφεν. Εκεί, κατέκτησε το πρωτάθλημα και είχε στο ενεργητικό του 25 παιχνίδια, στα οποία σημείωσε και μία ασίστ, δείχνοντας την συνεισφορά του στην επιτυχία της ομάδας. Η παρουσία του στην Αϊντχόφεν αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα του, πριν την τωρινή του μετακίνηση στον Παναθηναϊκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta