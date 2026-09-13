Η Καλαμάτα επικράτησε του Βόλου Elabet με 3-1 στην πρώτη της νίκη στη Super League

Η Καλαμάτα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Stoiximan Super League, επικρατώντας του Βόλου Elabet με σκορ 3-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, έφερε τη «Μαύρη Θύελλα» σε θέση ισχύος μετά από μια ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φίλαθλοι της Καλαμάτας γιόρτασαν με ενθουσιασμό το πρώτο τρίποντο της ομάδας τους στη μεγάλη κατηγορία μετά από πολλά χρόνια.

Το προβάδισμα του Βόλου Elabet

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Βόλο Elabet να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, η ομάδα της Μαγνησίας κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Γκονζάλες ήταν ο παίκτης που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, εκμεταλλευόμενος ένα αριστερό σουτ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Το γκολ αυτό έδωσε αρχικά τον έλεγχο στον Βόλο Elabet, ο οποίος προσπάθησε να διατηρήσει το προβάδισμά του απέναντι στην Καλαμάτα, γνωστή και ως «Μαύρη Θύελλα».

Η αντεπίθεση της «Μαύρης Θύελλας»

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ριζικά, με την Καλαμάτα να παρουσιάζεται εξαιρετική. Η «Μαύρη Θύελλα» ανέβασε την απόδοσή της και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Χάμζα ήταν αυτός που ισοφάρισε σε 1-1, με ένα αριστερό γυριστό σουτ, έπειτα από ασίστ του Μορέιρα.

Ο Μορέιρα αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή για την Καλαμάτα, καθώς οι ενέργειές του συνέβαλαν καθοριστικά στην ανατροπή του σκορ. Η ομάδα της Καλαμάτας έδειξε αποφασιστικότητα και πάθος, φέρνοντας τούμπα το ματς.

Η ανατροπή με το γκολ του Μπολίβαρ

Η ολική ανατροπή για την Καλαμάτα ολοκληρώθηκε στο 86ο λεπτό. Και πάλι, ο Μορέιρα ήταν ο δημιουργός, προσφέροντας μια ακόμα ασίστ. Ο Μπολίβαρ βρέθηκε σε τετ α τετ και κατάφερε να νικήσει τόσο τον Αγιάκουα όσο και τον Κοσέλεφ, δίνοντας το προβάδισμα με 2-1 στην ομάδα του.

Αρχικά, το γκολ ακυρώθηκε, προκαλώντας στιγμές αγωνίας. Ωστόσο, μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο φορ της Καλαμάτας είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του πίσω από τη σέντρα, με αποτέλεσμα το τέρμα να μετρήσει κανονικά, επιβεβαιώνοντας την ανατροπή.

Το τελικό σκορ και η συμβολή του Ντιαρά

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 94ο λεπτό, όταν ο Χάμζα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση. Το τέρμα προήλθε από ένα κλέψιμο της μπάλας και μια κάθετη πάσα του Ντιαρά, ο οποίος συνέβαλε στην επίτευξη του τρίτου γκολ για την Καλαμάτα.

Με αυτό το γκολ, η «Μαύρη Θύελλα» εξασφάλισε τη νίκη με 3-1, επισφραγίζοντας την εξαιρετική της εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ και οι καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν σε σημαντικά σημεία του αγώνα.

Πανηγυρισμοί και συγκίνηση για την πρώτη νίκη

Με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες, το τεχνικό τιμ και τα στελέχη της Καλαμάτας ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μαζί με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, γιόρτασαν τη σπουδαία αυτή νίκη, την πρώτη τους στο πρωτάθλημα.

Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση για το πρώτο τρίποντο της ομάδας στη Super League μετά το 2001, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην επικράτηση επί του Βόλου Elabet. Οι πανηγυρισμοί των νικητών με τους φιλάθλους τους ήταν έντονοι, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko