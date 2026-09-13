Το ΝΒΑ αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψη για το salary cap

Το ΝΒΑ προχώρησε σε αναθεώρηση των προβλέψεών του για το salary cap της σεζόν 2027-28, αυξάνοντας το όριο στα 176 εκατομμύρια δολάρια. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω έντονων συζητήσεων και προβληματισμών που είχε εκφράσει η Ένωση Παικτών σχετικά με τα οικονομικά όρια της λίγκας. Ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τις ομάδες για τα νέα δεδομένα, επιχειρώντας να εξομαλύνουν την κατάσταση.

Οι προβληματισμοί της Ένωσης Παικτών

Η συζήτηση γύρω από το salary cap του NBA έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι πλησιάζει η έναρξη των επίσημων διεργασιών για την επόμενη συλλογική σύμβαση μεταξύ των αθλητών και της λίγκας.

Ενώ η κομβική σημασία του salary cap στο κορυφαίο πρωτάθλημα είναι αδιαμφισβήτητη, υπήρχαν παράλληλα και εκείνοι που εξέφραζαν αμφιβολίες για συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές του. Η Ένωση Παικτών, ειδικότερα, είχε διατυπώσει τους προβληματισμούς της σχετικά με τα όρια του salary cap, ζητώντας διευκρινίσεις και πιθανές αναπροσαρμογές.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις του ΝΒΑ

Για να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς της Ένωσης Παικτών και να «εξομαλύνει την κατάσταση», το ΝΒΑ προχώρησε στην επικοινωνία νέων οικονομικών δεδομένων. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του «The Athletic», ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ, μαζί με τους συνεργάτες του, ενημέρωσαν τις ομάδες για τις αναθεωρημένες προβλέψεις τους σχετικά με το salary cap για τη σεζόν 2027-28.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση του ορίου των μισθών κατά 2 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τα προηγούμενα ποσά που είχε ανακοινώσει η λίγκα. Έτσι, για τη σεζόν 2027-28, το salary cap αναμένεται να ανέλθει στα 176 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, το όριο του «luxury tax», δηλαδή του φόρου πολυτελείας, θα διαμορφωθεί στα 213 εκατομμύρια δολάρια.

Ανακούφιση για τις ομάδες και τους παίκτες

Η είδηση αυτή αποτελεί μια σημαντική ανακούφιση για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω των μεγάλων συμβολαίων που έχουν ήδη υπογράψει με τους παίκτες τους. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των δεδομένων δεν αλλάζει δραματικά.

Η εξέλιξη αυτή είναι ακόμα πιο ευχάριστη για τους παίκτες, ειδικά για εκείνους των οποίων οι επεκτάσεις συμβολαίων στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό (max contract) συνδέονται άμεσα με το salary cap της σεζόν 2027-28. Η αύξηση του ορίου σημαίνει μεγαλύτερες δυνατότητες για υψηλότερα συμβόλαια στο μέλλον.

Το ιστορικό των αυξήσεων του salary cap

Μετά την πρόσφατη υπογραφή του νέου τηλεοπτικού συμβολαίου του πρωταθλήματος, υπήρχε η προσδοκία ότι θα ξεκινούσε μια περίοδος ετήσιων αυξήσεων του salary cap κατά 10%. Αυτό το ποσοστό θεωρούνταν επαρκές για να καλύψει τις προβλεπόμενες αυξήσεις περίπου 8% στα συμβόλαια των περισσότερων σταρ του NBA.

Ωστόσο, η αγορά των τοπικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων κατέρρευσε, με αποτέλεσμα η ετήσια αύξηση του salary cap να είναι τελικά η μισή από την αρχική πρόβλεψη, φτάνοντας το 5,2%. Για τη σεζόν 2027-28, η αρχική πρόβλεψη ήταν για παρόμοια αύξηση της τάξης του 5,5%, αλλά με την τωρινή αναθεώρηση, το ποσοστό θα ανέλθει στο 6,7%.

Οι παίκτες που επηρεάζονται άμεσα

Μεταξύ των παικτών που επηρεάζονται άμεσα από την αναθεώρηση των προβλέψεων για το salary cap της σεζόν 2027-28 ξεχωρίζουν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά των Σπερς και ο Σέι Γκίτζλιους-Αλεξάντερ των Θάντερ. Οι επεκτάσεις των συμβολαίων τους στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό συνδέονται με αυτό το όριο.

Επίσης, η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό να επηρεάσει θετικά τον Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ Νάγκετς και τον Τζέιλεν Ντούρεν των Ντιτρόιτ Πίστονς. Οι δύο αυτοί παίκτες ενδέχεται να μείνουν ελεύθεροι, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, το καλοκαίρι του 2027, και η αύξηση του salary cap θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στις μελλοντικές τους συμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko