Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ θέτει στόχο την κατάκτηση του BCL με την ΑΕΚ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο MVP του Basketball Champions League, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο Athletiko, όπου αναφέρθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ και τους φιλόδοξους στόχους της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Αμερικανός γκαρντ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα χρονιά, τονίζοντας την επιθυμία της ομάδας να κατακτήσει το Basketball Champions League φέτος. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΑΕΚ στο 2nd International Tournament Rhodes 2026, λίγο πριν το δεύτερο φιλικό της αναμέτρηση.

Η κατάσταση του Μπάρτλεϊ και οι τραυματισμοί στην ΑΕΚ

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Athletiko πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, στο 2nd International Tournament Rhodes 2026. Ο ίδιος δεν αγωνίστηκε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι για την Ένωση, καθώς, όπως δήλωσε, θεωρήθηκε καλύτερο να ξεκουραστεί μία ακόμα μέρα. Ο λόγος της απουσίας του είναι μια τενοντίτιδα, την οποία χαρακτήρισε ως κάτι όχι σοβαρό, διαβεβαιώνοντας ότι είναι καλά παρόλο που δεν αγωνίζεται.

Πέρα από τη δική του κατάσταση, ο Αμερικανός γκαρντ αναφέρθηκε και στην γενικότερη εικόνα της ομάδας σε σχέση με τους τραυματισμούς. Επισήμανε ότι η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολλούς τραυματισμούς αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κάθε ομάδα θα είχε δυσκολία να ανταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο με τόσα προβλήματα.

Ο Μπάρτλεϊ τόνισε ότι η ομάδα καταβάλλει προσπάθειες να είναι όσο πιο υγιής γίνεται. Αυτός ο στόχος είναι κρίσιμος προκειμένου η ΑΕΚ να είναι πλήρως έτοιμη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί επίσης στη Ρόδο.

Οι προσθήκες του καλοκαιριού και η χημεία της ομάδας

Ο MVP του Basketball Champions League σχολίασε επίσης τις προσθήκες και τις μεταγραφές που πραγματοποιήθηκαν από την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εξέπληξε την πεποίθηση ότι όταν όλοι οι παίκτες είναι υγιείς, θα μπορέσουν να μάθουν τους ρόλους τους μέσα στην ομάδα, κάτι που θεωρεί θεμελιώδες για την αγωνιστική τους πορεία.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ υπογράμμισε τη σημασία της οικοδόμησης χημείας μεταξύ των παικτών, τονίζοντας ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει στη βελτίωση της ομάδας. Πρόσθεσε ότι η δημιουργία χημείας είναι κάτι που γίνεται από μόνο του, με την πάροδο του χρόνου και την κοινή προσπάθεια. Πιστεύει πως η ομάδα θα τα καταφέρει μια χαρά σε αυτόν τον τομέα.

Αισιοδοξία και ο μεγάλος στόχος του BCL

Ο Αμερικανός παίκτης δήλωσε αισιόδοξος για τη νέα αγωνιστική χρονιά, καθώς, όπως ανέφερε, γνωρίζει τι μπορούν να κάνουν όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των συμπαικτών του αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την θετική του προοπτική.

Αναφέρθηκε επίσης στην περσινή σεζόν, η οποία, όπως δήλωσε, δεν πήγαν όλα καλά για την ομάδα. Αυτή η εμπειρία έχει κάνει, σύμφωνα με τον Μπάρτλεϊ, όλους τους παίκτες πιο «πεινασμένους» για επιτυχίες και διακρίσεις τη φετινή χρονιά.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του στο Athletiko, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τον κύριο στόχο της ομάδας για τη φετινή σεζόν. «Είμαι έτοιμος να κερδίσουμε το BCL φέτος», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας τον πήχη ψηλά για την ΑΕΚ στο Basketball Champions League και εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας.

Το τουρνουά 2nd International Tournament Rhodes 2026

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της συμμετέχοντας στο 2nd International Tournament Rhodes 2026. Στο πλαίσιο αυτού του τουρνουά, η ομάδα έχει ήδη αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε προηγούμενη αναμέτρηση. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο τουρνουά τη βρίσκει αντιμέτωπη με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Το τουρνουά της Ρόδου προσφέρει την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις. Η αποκλειστική μετάδοση των αγώνων γίνεται μέσω του Athletiko και του Action 24, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να δει την πορεία της ΑΕΚ στην προετοιμασία της.

Με πληροφορίες από: Athletiko