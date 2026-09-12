Ο Ιβάν Σαββίδης στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: «Να δώσετε το αίμα σας για το πρωτάθλημα»

Ο Ιβάν Σαββίδης, πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επισκέφθηκε σήμερα το προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντέρμπι με τον Άρη, που θα διεξαχθεί αύριο στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο μεγαλομέτοχος του «Δικεφάλου» είχε συζητήσεις τόσο με τον προπονητή της ομάδας, Αλέσιο Λίσι, όσο και με τους ποδοσφαιριστές, μεταφέροντας ένα σαφές μήνυμα για τους στόχους της φετινής σεζόν.

Επίσκεψη στη Νέα Μεσημβρία πριν το ντέρμπι

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μεσημβρία, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η παρουσία του κρίθηκε σημαντική, καθώς έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την ομάδα, λίγο πριν από την αναμέτρηση με τον συμπολίτη Άρη. Το ντέρμπι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην έδρα του ΠΑΟΚ, την Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που ο Ιβάν Σαββίδης επιλέγει να εμψυχώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα τη φετινή σεζόν. Η προηγούμενη παρέμβασή του είχε γίνει μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Μπραν, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την πορεία της ομάδας.

Συζήτηση με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νέα Μεσημβρία, ο Ιβάν Σαββίδης είχε τετ α τετ με τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι. Ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του προς τον προπονητή.

Παράλληλα, ζήτησε από τον Αλέσιο Λίσι να συνεχίσει τη δουλειά του πάνω στο υπάρχον αγωνιστικό πλάνο, χωρίς περισπασμούς. Το μήνυμα του Σαββίδη προς τον προπονητή ήταν ξεκάθαρο, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στο έργο που επιτελείται.

Το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές και οι στόχοι

Μετά τη συζήτηση με τον προπονητή, ο Ιβάν Σαββίδης απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος ασπάστηκε έναν προς έναν όλους τους παίκτες. Στην ομιλία του, τους μίλησε για τη σεζόν που ξεκίνησε και τους στόχους που έχουν τεθεί για την ομάδα.

Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ τους ζήτησε να είναι ενωμένοι σαν μια γροθιά και να είναι έτοιμοι να «πεθάνουν» ο ένας για τον άλλον και για την ομάδα. Κατέστησε σαφές ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλαμπ που έχει πάντα τον ίδιο στόχο, και φέτος αυτός ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για τον λόγο αυτό, υποσχέθηκε ένα μεγάλο μπόνους σε περίπτωση που η ομάδα πετύχει την κατάκτηση του τίτλου.

Οι χαρακτηριστικές δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη

Στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, ο Ιβάν Σαββίδης χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές φράσεις, τονίζοντας την προσήλωση που απαιτείται. «Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα», είπε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα. «Αύρω είναι το ξεκίνημα, είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα. Μη νομίζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος επειδή έχασε την προηγούμενη αγωνιστική. Ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το συγκεκριμένη παιχνίδι», πρόσθεσε, εφιστώντας την προσοχή των παικτών στην προσέγγιση του τοπικού ντέρμπι.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Gazzetta