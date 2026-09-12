Καθησυχαστικές οι δηλώσεις του Κόβατς για την κατάσταση της υγείας του Καρέτσα

Χαρμόσυμα νέα προέκυψαν για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο προπονητής του στη Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, προέβη σε καθησυχαστικές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, σηματοδοτώντας λήξη συναγερμού για την ομάδα και τους φιλάθλους. Ο Καρέτσας έχει ήδη επανέλθει σε ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, με στόχο την άμεση επιστροφή του στον κανονικό ρυθμό της ομάδας και την επανένταξή του στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό που ανησύχησε το Βεστφάλεν

Η αγωνία είχε κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες στις τάξεις της Ντόρτμουντ, μετά το περιστατικό που έλαβε χώρα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του Champions League, στον αγώνα που έδωσε η ομάδα του απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην αναγκαστική αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, μεταφερόμενος με φορείο, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Το θέαμα αυτό τρόμαξε το Βεστφάλεν, το γήπεδο της Ντόρτμουντ, καθώς το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Καρέτσας αφορούσε την κυκλοφορία του αίματος. Παρά τις αρχικές καθησυχαστικές εκτιμήσεις από τους ανθρώπους των Βεστφαλών, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια προσεκτική προσέγγιση. Δεν επιθυμούσαν να πάρουν κανένα ρίσκο, μέχρι να υπάρξει πλήρης και σαφής εικόνα για το τι ακριβώς προκάλεσε το πρόβλημα υγείας του παίκτη.

Προληπτική απουσία από την αποστολή

Στο πλαίσιο αυτής της προσεκτικής στάσης και για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα της Ντόρτμουντ απέναντι στην Πάντερμπορν. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των ιατρικών εξετάσεων και την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του ποδοσφαιριστή από το ιατρικό επιτελείο.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας ήθελαν να είναι απολύτως βέβαιοι για την αιτία που προκάλεσε την αδιαθεσία του Καρέτσα, πριν του επιτρέψουν να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η προτεραιότητα δόθηκε στην απόλυτη διασφάλιση της υγείας του νεαρού παίκτη, αποφεύγοντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο ρίσκο που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάστασή του ή να δημιουργήσει νέα προβλήματα.

Οι επίσημες δηλώσεις του Νίκο Κόβατς

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ήταν αυτός που έφερε τα ευχάριστα νέα, μιλώντας για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο Κόβατς ξεκαθάρισε πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής στο νοσοκομείο σήμαναν λήξη συναγερμού, καθησυχάζοντας τους πάντες.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής δήλωσε στο «Sky Sports» με ανακούφιση: «Ευτυχώς, οι εξετάσεις στο νοσοκομείο δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό». Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε τις αρχικές, πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις και έδωσε τέλος στην αγωνία που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με την υγεία του νεαρού ταλέντου.

Επιστροφή στο ατομικό πρόγραμμα και πιθανή επανένταξη

Μετά τις καθησυχαστικές ιατρικές εξετάσεις, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη ξεκινήσει το ατομικό του πρόγραμμα προπονήσεων. Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια των κυκλοφορικών προβλημάτων που αντιμετώπισε ο παίκτης κατά τη διάρκεια του αγώνα του Champions League και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη αποκατάστασή του και την επιστροφή του στους κανονικούς ρυθμούς.

Σε ερώτηση που τέθηκε στον Νίκο Κόβατς σχετικά με το αν ο Καρέτσας θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για τον επικείμενο αγώνα της ομάδας απέναντι στη Στουτγκάρδη, ο προπονητής απάντησε με αισιοδοξία. «Αν όλα εξελιχθούν τώρα όπως τα έχουμε φανταστεί, δηλαδή αν μπορέσει να προπονηθεί κανονικά μαζί με την ομάδα, τότε θα αποτελεί επιλογή», δήλωσε ο Κόβατς, υποδηλώνοντας ότι η ταχεία επιστροφή του νεαρού παίκτη στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων θα τον καθιστούσε ξανά υποψήφιο για την αποστολή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta