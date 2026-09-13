Η απάντηση του Αλέξανδρου Ράπτη στην CEV για το προσβλητικό βίντεο

Ο ακραίος της Εθνικής ομάδας βόλεϊ, Αλέξανδρος Ράπτης, προχώρησε σε δημόσια απάντηση προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ (CEV), με αφορμή ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας. Ο Έλληνας διεθνής χαρακτήρισε το περιεχόμενο του βίντεο ως άκρως προσβλητικό, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις δεν πρέπει να προωθούνται από έναν επίσημο φορέα του αθλήματος. Το επίμαχο βίντεο αφορούσε μια συγκεκριμένη φάση από τον πρόσφατο αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία.

Το επίμαχο βίντεο και το χτύπημα στον Ράπτη

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ (CEV) επέλεξε να αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αλέξανδρου Ράπτη. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης απεικόνιζε μια στιγμή από τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία, όπου ο Έλληνας ακραίος δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, στην επίμαχη φάση, ο Ιταλός παίκτης Λάβια πραγματοποίησε μια πολύ δυνατή επίθεση, με την μπάλα να βρίσκει απευθείας στο πρόσωπο τον Αλέξανδρο Ράπτη. Η CEV, δημοσιεύοντας αυτή τη στιγμή, τη συνόδευσε με τη λέξη «Wasted», μια αναφορά που κρίθηκε ιδιαίτερα ατυχής και προσβλητική.

Η αναφορά στο «Grand Theft Auto» και η σημασία της λέξης «Wasted»

Η επιλογή της λέσης «Wasted» στην ανάρτηση της CEV δεν ήταν τυχαία, καθώς φέρει συγκεκριμένο νόημα από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Η εν λόγω λέξη είναι ευρέως γνωστή από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto», όπου εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που ο χαρακτήρας του παίκτη πεθαίνει.

Αυτή η σύνδεση με τον θάνατο, σε συνδυασμό με την εικόνα του Αλέξανδρου Ράπτη να δέχεται ένα ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο, οδήγησε στην εκτίμηση ότι το βίντεο ήταν άκρως προσβλητικό. Η δημοσίευση αυτή κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της CEV στο Instagram, @cevolleyball, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Έλληνα διεθνή.

Η κατηγορηματική απάντηση του Αλέξανδρου Ράπτη στην Ομοσπονδία

Ο Αλέξανδρος Ράπτης δεν άφησε ασχολίαστη την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βόλεϊ, επιλέγοντας να απαντήσει δημόσια και κατηγορηματικά. Ο Έλληνας διεθνής εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το περιεχόμενο που επιλέχθηκε να προβληθεί, τονίζοντας ότι δεν συνάδει με τις αρχές του αθλήματος.

Στην απάντησή του προς την CEV, ο Ράπτης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπητή CEV, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το περιεχόμενο που πρέπει να προωθείς. Το βόλεϊ είναι πολλά περισσότερα». Με αυτή τη δήλωση, ο παίκτης υπογράμμισε την ανάγκη για προβολή των θετικών αξιών και πτυχών του βόλεϊ, πέρα από στιγμές που μπορεί να παρερμηνευθούν ή να θεωρηθούν υποτιμητικές.

Η εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία

Το περιστατήκο με το βίντεο της CEV έλαβε χώρα στον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την σπουδαία ομάδα της Ιταλίας. Παρόλο που η ελληνική ομάδα ηττήθηκε τελικά με 3-0 σετ, η συνολική της εμφάνιση άφησε θετικές εντυπώσεις και έδειξε σημάδια προόδου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική ομάδα πραγματοποίησε, για δύο σετ, μια εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε ως ίσως η καλύτερη της δεκαετίας, καταφέρνοντας να κοιτάξει στα μάτια τους Ιταλούς αντιπάλους. Αυτή η αξιόλογη απόδοση, παρά την ήττα, προσέφερε ελπίδες για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Ο Αλέξανδρος Ράπτης, στην ίδια του την απάντηση, δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Ιταλία για την εξαιρετική νίκη που πέτυχε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta