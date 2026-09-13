Ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με γκολ του Σαπουντζή

Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου ο Νέστος Χρυσούπολης, επικρατώντας εντός έδρας του Πύργου με σκορ 1-0. Το καθοριστικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Τάσος Σαπουντζής με εκτέλεση φάουλ στο 27ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα της Καβάλας το πρώτο της τρίποντο στη φετινή σεζόν. Αυτή η αναμέτρηση αποτέλεσε το δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι για τους γηπεδούχους.

Η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα

Ο Νέστος Χρυσούπολης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, έπειτα από μια αναμέτρηση με ένταση και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Το παιχνίδι διεξήχθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και σήμανε ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα της Καβάλας.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Νέστου Χρυσούπολης, μετά την ισοπαλία 0-0 με τον Πανθρακικό στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι τους, έδειξαν αποφασιστικότητα να πάρουν το αποτέλεσμα. Η νίκη αυτή τους δίνει ώθηση για τη συνέχεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων στη διοργάνωση.

Το καθοριστικό γκολ του Σαπουντζή

Ο Τάσος Σαπουντζής αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς ήταν αυτός που σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Στο 27ο λεπτό του αγώνα, ο 24χρονος ποδοσφαιριστής εκτέλεσε ένα φάουλ με ακρίβεια, νικώντας τον τερματοφύλακα του Πύργου, Γιαννίκογλου, και διαμορφώνοντας το 1-0.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαπουντζής είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στη Ζάκυνθο. Η συνεισφορά του στην επίθεση του Νέστου Χρυσούπολης αποδεικνύεται καθοριστική για την πορεία της ομάδας.

Ευκαιρίες και φάσεις για τον Νέστο

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Νέστο Χρυσούπολης σημειώθηκε νωρίς στον αγώνα, όταν ο Στοΐλκοβιτς έπιασε ένα δυνατό σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Πύργου. Οι γηπεδούχοι έδειξαν από νωρίς τις επιθετικές τους διαθέσεις.

Στο 26ο λεπτό, οι παίκτες του Νέστου διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε χέρι του Σαραμαντά μέσα στην περιοχή, μετά από γύρισμα του Τριμμάτη. Λίγο αργότερα, στο 39ο λεπτό, ο Γιαννίκογλου επενέβη σωτήρια σε τετ α τετ με τον Τότσκα, αποτρέποντας ένα δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους. Στο 75ο λεπτό, ο Σάμπλγιτς, ο οποίος πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του, έχασε μια σημαντική ευκαιρία να βρει δίχτυα, με τον Γιαννίκογλου να παραχωρεί κόρνερ.

Η αντίδραση του Πύργου

Η ομάδα του Πύργου προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, δημιουργώντας τις δικές της ευκαιρίες. Τρία λεπτά μετά το γκολ του Νέστου, στο 30ο λεπτό, ο Σαραμαντάς απείλησε με ένα σουτ προς την εστία των γηπεδούχων. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Πύργο σημειώθηκε στο 55ο λεπτό, από μία στατική φάση.

Ο Μαυριάς ανέλαβε την εκτέλεση ενός φάουλ και έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα του Νέστου, Αστρά, χάνοντας μια χρυσή ευκαιρία για την ισοφάριση. Όσο περνούσε η ώρα, οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την πίεσή τους, φτάνοντας κοντά στο γκολ στο 68ο και το 73ο λεπτό με τους Μαυριά και Εραμούσπε αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να σκοράρουν.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο προπονητής του Νέστου Χρυσούπολης, Τίμος Καβακάς, παρέταξε την ομάδα του με την εξής σύνθεση: Αστράς στο τέρμα, Μιγιενγκά (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 24' από τον Τριμμάτη), Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Τουτόντα). Στην επίθεση βρέθηκαν οι Τότσκα (που αντικαταστάθηκε στο 56' από τον Τοπαλίδη), Σαπουντζής (που αντικαταστάθηκε επίσης στο 56' από τον Σάμπλγιτς) και Στοΐλκοβιτς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 76' από τον Μαϊδανό).

Από την πλευρά του Πύργου, ο προπονητής Νώντας Κουτρομάνος επέλεξε τους εξής παίκτες: Γιαννίκογλου κάτω από τα δοκάρια, Σκεντεράι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66' από τον Γρίβα), Εραμούσπε, Δημητρίου (που αντικαταστάθηκε στο 61' από τον Λεμονή), Σαραμαντάς στην αμυντική γραμμή. Στο χώρο του κέντρου αγωνίστηκαν οι Τσορνομάζ, Μούσια (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 82' από τον Σαρδέλης), Φερεκίδης (που αντικαταστάθηκε στο 66' από τον Χαντί), Λάζαρης (ο οποίος αντικαταστάθηκε επίσης στο 66' από τον Δασκαλόπουλος). Την επιθετική γραμμή συμπλήρωσαν οι Μαυριάς και Δούμτσιος.

Με πληροφορίες από: Athletiko