Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Πύργος 1-0: Άνοιξαν λογαριασμό οι γηπεδούχοι

Ο Νέστος Χρυσούπολης σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2, επικρατώντας εντός έδρας του ΠΑΣ Πύργος με σκορ 1-0. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, φέρνοντας τους γηπεδούχους στους τέσσερις βαθμούς. Αντίθετα, η ομάδα του ΠΑΣ Πύργος παρέμεινε στον έναν βαθμό.

Η εξέλιξη του αγώνα και το προβάδισμα των γηπεδούχων

Στην αναμέτρηση, οι γηπεδούχοι του Νέστου Χρυσούπολης κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ στο 29ο λεπτό. Ο Σαπουντζής ήταν αυτός που με μία εύστοχη εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Αυτό το τέρμα ήταν και το μοναδικό του πρώτου ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με τον Νέστο Χρυσούπολης να έχει το προβάδισμα. Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο σκορ, με βάση τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν.

Η αντίδραση του ΠΑΣ Πύργος και η φάση του δοκαριού

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, οι φιλοξενούμενοι του ΠΑΣ Πύργος ανέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να πιέσουν και να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 55ο λεπτό, ο Μαυριάς εκτέλεσε ένα φάουλ, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Αστρά.

Παρά τις προσπάθειες των Πυργιωτών, το σκορ παρέμεινε αμετάβλητο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με τον Νέστο Χρυσούπολης να διατηρεί το προβάδισμα του 1-0 και να κατακτά τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο Νέστος Χρυσούπολης παρατάχθηκε με την ακόλουθη σύνθεση, υπό τις οδηγίες του προπονητή Καβακά: Αστράς, Μιγιενγκά (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό από τον Τριμμάτη), Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό από τον Τουτόντα), Τότσκα (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 56ο λεπτό από τον Τοπαλίδη), Σαπουντζής (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 56ο λεπτό από τον Σάπλιτς), και Στοϊλκοβιτς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό από τον Μαϊδανό).

Από την πλευρά του, ο ΠΑΣ Πύργος, με προπονητή τον Κουτρομάνο, αγωνίστηκε με τους: Γιαννίκογλου, Σεντεράι (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό από τον Γρίβα), Δημητρίου (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 61ο λεπτό από τον Λεμονή), Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ, Φερεκίδης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό από τον Χάντι), Μούσια (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 82ο λεπτό από τον Σαρδέλη), Μαυριάς, Λαζαρής (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό από τον Δασκαλόπουλο), και Δούμτσιος.

Η βαθμολογική θέση μετά το αποτέλεσμα

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Νέστος Χρυσούπολης έφτασε τους 4 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League 2. Αυτή η συγκομιδή τον φέρνει στην ίδια θέση με τον Ολυμπιακό Β' και την ΑΕΛ, οι οποίοι επίσης έχουν 4 βαθμούς.

Αντιθέτως, ο ΠΑΣ Πύργος παρέμεινε στον 1 βαθμό, μετά την ήττα του από τον Νέστο Χρυσούπολης. Η ομάδα των Πυργιωτών θα επιδιώξει να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση στις επόμενες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta