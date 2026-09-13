Οι φίλοι του Ολυμπιακού φώναξαν το όνομα του Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης, νυν προπονητής του Άρη, δέχθηκε θερμή υποδοχή από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος φώναξε το όνομά του πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης των «ερυθρολεύκων» με τη Μακάμπι. Το γεγονός έλαβε χώρα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου η παρουσία του πρώην αθλητή του Ολυμπιακού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις αγάπης και εκτίμησης.

Η υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη από τους «ερυθρόλευκους»

Πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Μακάμπι, οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» που βρέθηκαν στις κερκίδες του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Η κίνηση αυτή αποτελεί μία σαφή ένδειξη της μεγάλης αγάπης και του σεβασμού που εξακολουθούν να τρέφουν προς το πρόσωπο του πρώην εμβληματικού παίκτη τους.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, γνωστοί για την αφοσίωσή τους, θέλησαν να τιμήσουν τον «Kill-Bill», όπως είναι το προσωνύμιό του, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον σύλλογο. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σε ένα ιδιαίτερο αθλητικό πλαίσιο, προσδίδοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην ατμόσφαιρα του τουρνουά.

Ο θρίαμβος του Άρη επί του Ερυθρού Αστέρα

Στο ίδιο τουρνουά, ο Άρης, με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του, προσέφερε μια μοναδική παράσταση, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με σκορ 98-74. Η νίκη αυτή του Άρη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας την αγωνιστική του εικόνα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε τις δυνατότητές της μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Ο Βασίλης Σπανούλης, ως προπονητής, οδήγησε την ομάδα του σε αυτή την επιτυχία, η οποία σημειώθηκε μπροστά σε ένα κοινό που παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις αναμετρήσεις του τουρνουά.

Το θερμό χειροκρότημα μετά τον αγώνα

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Βασίλης Σπανούλης δέχθηκε ένα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους φιλάθλους. Το χειροκρότημα αυτό δεν προήλθε μόνο από τους φίλους των «κιτρίνων» του Άρη, αλλά και από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος παρέμεινε στις κερκίδες.

Η κίνηση αυτή των οπαδών του Ολυμπιακού να χειροκροτήσουν τον προπονητή του Άρη, επιβεβαιώνει την διαχρονική εκτίμηση που τρέφουν προς το πρόσωπό του. Ήταν μία στιγμή αναγνώρισης της συνολικής του πορείας και της προσφοράς του στο ελληνικό μπάσκετ, ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία βρίσκεται πλέον.

Η διαχρονική αγάπη των φιλάθλων

Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη μεγάλη τους αγάπη για τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο αποκαλούν «Kill-Bill». Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από τα σπουδαία επιτεύγματα που κατάφεραν μαζί, όσο ο Σπανούλης αγωνιζόταν ως αθλητής με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι στιγμές δόξας και οι επιτυχίες που μοιράστηκαν με τον πρώην αρχηγό τους έχουν χαραχθεί στη μνήμη των φιλάθλων. Αυτή η βαθιά εκτίμηση εκδηλώθηκε για μία ακόμη φορά στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου οι οπαδοί του Ολυμπιακού τραγούδησαν το όνομά του, δείχνοντας ότι η σχέση τους παραμένει ισχυρή.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Όλα τα παραπάνω γεγονότα έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Η διοργάνωση αυτή φιλοξένησε σημαντικές αναμετρήσεις, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επιπέδου και να δουν από κοντά αγαπημένους αθλητές και προπονητές.

Το τουρνουά αποτέλεσε το σκηνικό για τις εκδηλώσεις αγάπης προς τον Βασίλη Σπανούλη, τόσο πριν από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, όσο και μετά την εντυπωσιακή νίκη του Άρη επί του Ερυθρού Αστέρα. Η παρουσία του Σπανούλη και η αντίδραση του κόσμου προσέδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta