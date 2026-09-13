Η ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης: Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την τρέχουσα Stoiximan Super League, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα. Ο προπονητής της Ένωσης προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα, δίνοντας φανέλα βασικού σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Η αναζήτηση της πρώτης εκτός έδρας νίκης στην τρέχουσα διοργάνωση αποτελεί τον στόχο για την ομάδα της ΑΕΚ.

Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις

Η ΑΕΚ, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο που σημείωσε επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, στρέφει την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις. Η ομάδα ταξίδεψε στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα AKTOR, σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00.

Ο στόχος για τους πρωταθλητές είναι η κατάκτηση της πρώτης τους εκτός έδρας νίκης στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Stoiximan Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς, περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει στο γήπεδο.

Οι τρεις αλλαγές στην αρχική σύνθεση

Σε σύγκριση με την αναμέτρηση κόντρα στους Αυστριακούς της ΛΑΣΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να προβεί σε τρεις αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα. Συγκεκριμένα, έδωσε φανέλα βασικού στους ποδοσφαιριστές Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα και Ζίνι, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τον αγώνα από την αρχή.

Αντίθετα, οι Βιτάλις, Κοϊτά και Βάργκα, οι οποίοι αγωνίστηκαν στον προηγούμενο αγώνα, αυτή τη φορά έμειναν στον πάγκο των αναπληρωματικών. Αυτές οι επιλογές σηματοδοτούν την προσπάθεια του προπονητή να διαχειριστεί το ρόστερ και να φρεσκάρει την ομάδα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στην εστία της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR θα βρίσκεται ο Μπρινιόλι, ο οποίος αντικαθιστά τον τραυματία Στρακόσα. Μπροστά του, στην αμυντική γραμμή, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι τραυματίες.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο των κεντρικών χαφ θα αποτελείται από τους Αριάγκα και Μαρίν. Ως ακραίοι μεσοεπιθετικοί, που θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κινδύνους από τα πλάγια, θα αγωνιστούν οι Γκατσίνοβιτς και Μάγερ. Η επιθετική γραμμή της ομάδας θα αποτελείται από τον Ζίνι, ο οποίος θα είναι παρτενέρ του Γιόβιτς.

Η πλήρης σύνθεση της ΑΕΚ για την αναμέτρηση στην Τρίπολη διαμορφώνεται ως εξής: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Μάγερ - Ζίνι, Γιόβιτς.

Οι διαθέσιμοι αναπληρωματικοί και οι απόντες

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, στον πάγκο των αναπληρωματικών, βρίσκονται αρκετοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν λύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν αν χρειαστεί.

Από την αποστολή των πρωταθλητών για τον συγκεκριμένο αγώνα έχουν μείνει εκτός οι ποδοσφαιριστές Αλεξίου και Σαχαμπό. Η απουσία τους σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα στην προσπάθειά της για την εκτός έδρας νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta