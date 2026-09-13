Ταχύτητα, αθλητικότητα και δύναμη: Τα πρώτα δείγματα των νέων του Παναθηναϊκού και η έκπληξη

Ο Παναθηναϊκός, υπό την καθοδήγηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πραγματοποίησε τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια στη Ρόδο, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να δει τα πρώτα δείγματα γραφής της ομάδας. Στις αναμετρήσεις αυτές, οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ και τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, παρουσιάζοντας τέσσερα από τα νέα μεταγραφικά τους αποκτήματα.

Τα πρώτα δείγματα στη Ρόδο

Τα πρώτα δείγματα γραφής από τον Παναθηναϊκό που ετοιμάζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκαν στη Ρόδο, όπου οι «πράσινοι» έδωσαν τα πρώτα φιλικά τους παιχνίδια. Οι αναμετρήσεις αυτές αποτέλεσαν την πρώτη ευκαιρία για την ομάδα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να ενσωματώσει τα νέα της πρόσωπα.

Σε αυτά τα παιχνίδια, συστήθηκαν στον κόσμο του Τριφυλλιού τέσσερα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα: οι Σιλβέν Φρανσίκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Ο Μουσταφά Φαλ δεν αγωνίστηκε, καθώς έχει τεθεί νοκ άουτ λόγω τραυματισμού. Παρόλο που οι δύο Γάλλοι, ο Σενεγαλέζος και ο Γερμανός είχαν μόλις μία εβδομάδα προπονήσεων με τη νέα τους ομάδα, άφησαν θετικές εντυπώσεις στις δύο αναμετρήσεις.

Οι νέοι παίκτες και τα χαρακτηριστικά τους

Οι νέοι παίκτες έφεραν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο και ο Μπράνκου Μπάντιο συνέβαλαν στην αύξηση της ταχύτητας στην επίθεση της ομάδας. Η παρουσία τους έδωσε έναν πιο γρήγορο ρυθμό στο επιθετικό κομμάτι.

Από την άλλη πλευρά, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και ο Ίζακ Μπόνγκα ξεχώρισαν ιδιαίτερα για τη δύναμή τους, προσφέροντας σημαντική παρουσία μέσα στη ρακέτα. Συνολικά, όλοι οι νέοι παίκτες, και ειδικά οι τρεις τελευταίοι (Μπάντιο, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε), προσέφεραν μεγαλύτερη αθλητικότητα στον Παναθηναϊκό, ένα στοιχείο που φάνηκε να ενισχύει την ομάδα.

Η απόδοση των μεταγραφικών αποκτημάτων

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, έδειξε άμεσα την επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Κατά μέσο όρο, μέτρησε 13 πόντους σε κάθε ματς. Συνολικά, είχε 5/6 βολές, 6/8 δίποντα και 3/6 τρίποντα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Ο Μπράνκου Μπάντιο έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, έχοντας 8,5 πόντους ανά παιχνίδι. Η στατιστική του περιλάμβανε 2/2 βολές, 3/5 δίποντα και 3/9 τρίποντα. Αντίστοιχα, ο Ίζακ Μπόνγκα έμοιαζε με «θηρίο» στο γήπεδο, βοηθώντας σημαντικά και στα ριμπάουντ. Κατά μέσο όρο, σημείωσε 7,5 πόντους με 2/2 βολές, 2/2 δίποντα και 3/5 τρίποντα συνολικά.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε προσέφερε δύναμη μέσα στη ρακέτα και αποτελεί απειλή και από την περιφέρεια. Ο μέσος όρος του ήταν 9,5 πόντοι, με 4/6 βολές, 2/5 δίποντα και 4/6 τρίποντα στο σύνολο των φιλικών αναμετρήσεων.

Η έκπληξη του Λευτέρη Μαντζούκα

Πέρα από τις νέες μεταγραφές, αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα η παρουσία του Λευτέρη Μαντζούκα. Ο 23χρονος φόργουορντ «έκλεψε» τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια της Ρόδου.

Στην αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ, ο Μαντζούκας σημείωσε 11 πόντους, εκ των οποίων το ένα ήταν τρίποντο. Ενώ στο παιχνίδι με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα, πρόσθεσε 8 πόντους με δύο τρίποντα. Η συνεισφορά του ήταν σημαντική, καθώς έδωσε λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, δείχνοντας στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να τον υπολογίζει, ειδικά σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

Με πληροφορίες από: Athletiko