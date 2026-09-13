Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ εκτός αγώνα της ΑΕΚ με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα λόγω τραυματισμού

Η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ στην αποψινή φιλική αναμέτρηση που θα δώσει κόντρα στην ομάδα της Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ο Αμερικανός περιφερειακός τέθηκε εκτός δράσης λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στη Ρόδο. Ο λόγος της απουσίας του είναι ένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς ο παίκτης αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο αριστερό του γόνατο.

Ενοχλήσεις στο γόνατο και απουσία από το φιλικό

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ένας εκ των βασικών πυλώνων της ΑΕΚ, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Οι ενοχλήσεις που αισθάνεται στο αριστερό γόνατο δεν του επιτρέπουν να συμμετάσχει στο φιλικό παιχνίδι. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα νέο πρόβλημα για την Ένωση, η οποία καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία σημαντικού παίκτη.

Ο Αμερικανός άσος ταλαιπωρείται από το συγκεκριμένο πρόβλημα, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον αγώνα. Η απόφαση να μείνει εκτός ελήφθη λίγη ώρα πριν την έναρξη του φιλικού, υπογραμμίζοντας την ένταση των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει ο παίκτης. Η ομάδα θα αγωνιστεί χωρίς τον κορυφαίο της σκόρερ απέναντι στους Σέρβους.

Πλήρης ιατρικός έλεγχος στην Αθήνα

Με την επιστροφή της αποστολής της ΑΕΚ στην Αθήνα, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Οι εξετάσεις αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που έχει υποστεί στο αριστερό του γόνατο.

Ο Αμερικανός περιφερειακός θα μεταβεί στο Mediterraneo Hospital, όπου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέσω αυτών των εξετάσεων, οι γιατροί θα μπορέσουν να αξιολογήσουν την κατάσταση του γόνατος και να καθορίσουν το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του, καθώς και το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Σημαντική απώλεια για την Ένωση

Η απουσία του Φρανκ Μπάρτλεϊ από την αποψινή φιλική αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΑΕΚ. Ο Αμερικανός παίκτης έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο σκόρερ της ομάδας, προσφέροντας καθοριστικές λύσεις στην επίθεση. Η ικανότητά του στο σκοράρισμα τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στο ρόστερ της Ένωσης.

Επιπλέον, ο Μπάρτλεϊ έχει τιμηθεί με τον τίτλο του MVP του BCL, γεγονός που αναδεικνύει την υψηλή του αξία και την ποιότητά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η απουσία ενός τέτοιου παίκτη, ειδικά σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, στερεί από την ομάδα μια σημαντική επιλογή και τη δυνατότητα να δοκιμάσει σχήματα με την παρουσία του.

Η λίστα των τραυματιών διευρύνεται

Το πρόβλημα τραυματισμού του Φρανκ Μπάρτλεϊ έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση για την ΑΕΚ όσον αφορά τους τραυματισμούς. Η ομάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα το τελευταίο διάστημα, με πολλούς παίκτες να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Συγκεκριμένα, στη λίστα των τραυματιών βρίσκονται ήδη οι Φλιώνης, Γουίλιαμς, Φίζελ και Μπράουν. Όλοι αυτοί οι παίκτες είναι στα "πιτς" και δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα. Η προσθήκη του Μπάρτλεϊ σε αυτή τη λίστα αυξάνει τις ανησυχίες για το βάθος του ρόστερ και την ετοιμότητα της ομάδας ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko