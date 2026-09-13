Ο Τσάβι Πασκουάλ μιλάει για την αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα: «Το Παλαού Μπλαουγκράνα είναι το καταφύγιό μου»

Ο Τσάβι Πασκουάλ, περίπου 60 ημέρες μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τη φυγή του από την καταλανική ομάδα. Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του και υπέγραψε στη Ντουμπάι, θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να σταματήσει τη φημολογία που αναπτύχθηκε γύρω από την απόφασή του.

Η πρώτη δήλωση μετά την αποχώρηση

Ο Τσάβι Πασκουάλ παραχώρησε συνέντευξη στο El Suplement του Catalunya Radio, όπου «έσπασε τη σιωπή» του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από την Μπαρτσελόνα. Η φυγή του από τον σύλλογο της Καταλονίας, έπειτα από περίπου δύο μήνες, προκάλεσε εκτενή συζήτηση, κυρίως όσον αφορά τα κίνητρα πίσω από αυτή την κίνηση.

Ο ίδιος ο προπονητής ανέλαβε να βάλει σε τάξη τις πληροφορίες, διαψεύδοντας πολλά από όσα ακούστηκαν και παρουσιάζοντας τη δική του οπτική γωνία για την εξέλιξη αυτής της σημαντικής αλλαγής στην καριέρα του.

Η συναισθηματική σύνδεση με το Παλαού Μπλαουγκράνα

Στις δηλώσεις του, ο Τσάβι Πασκουάλ εξέφρασε τη βαθιά συναισθηματική του σύνδεση με το γήπεδο της Μπαρτσελόνα. «Το Παλαού Μπλαουγκράνα είναι το καταφύγιό μου, είναι το μέρος μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του χώρου αυτού για τον ίδιο.

Συνεχίζοντας, ο Πασκουάλ τόνισε ότι δεν θα ξαναζήσει ποτέ την ίδια ευτυχία. «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά τόσο χαρούμενος, όσο ήμουν στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Είναι ο σύλλογος της ζωής μου, είναι τα χρώματα της ζωής μου», δήλωσε, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή του.

Διάψευση οικονομικών κινήτρων και η σχέση με τον σύλλογο

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Τσάβι Πασκουάλ ήταν η κατηγορηματική διάψευση ότι οικονομικοί λόγοι οδήγησαν στην απόφασή του να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και να υπογράψει στη Ντουμπάι. Ο ίδιος εξήγησε ότι είχε άλλες επιλογές με πολύ περισσότερα χρήματα, τις οποίες και δεν επέλεξε.

«Δεν θα είχα έρθει εδώ επειδή είχα άλλες επιλογές με πολύ περισσότερα χρήματα. Και πιθανότατα δεν θα είχα υπογράψει, επειδή είχα προσφορές με πολύ περισσότερα χρήματα», δήλωσε, αποκλείοντας κάθε σενάριο που τον ήθελε να κινείται με γνώμονα το οικονομικό όφελος. Ο πρώην προπονητής της καταλανικής ομάδας ξεκαθάρισε, επίσης, ότι ποτέ δεν κατηγόρησε τον σύλλογο για την εξέλιξη αυτή. Όπως είπε, ο σύλλογος και ο ίδιος ήταν μαζί για 10 χρόνια, και μετά σταμάτησαν να είναι μαζί για σχεδόν άλλα 10 χρόνια, με τις δύο πλευρές να εξελίσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Η άθικτη σχέση με τον Ζοάν Λαπόρτα και η φιλοσοφία του προπονητή

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή παραμένει άθικτη και εξαιρετική. «Του εξήγησα πως ένιωθα και με σεβάστηκε από την αρχή, όπως πάντα», υπογράμμισε, τονίζοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που υπήρχε μεταξύ τους. Πρόσθεσε ότι είχαν μια εξαιρετική σχέση, η οποία δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Επιπλέον, ο Πασκουάλ μοιράστηκε τη φιλοσοφία του για τον ρόλο του προπονητή. «Ο προπονητής πρέπει να νιώθει ότι βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Πρέπει να ηγείται με ειλικρίνεια, γνώση και την πεποίθηση ότι μπορεί να οδηγήσει την ομάδα στην επιτυχία», παρατήρησε. Τέλος, σημείωσε ότι πολλές φορές ένας προπονητής πρέπει να αρνηθεί ορισμένα σημεία, όταν ο στόχος του συλλόγου δεν ταιριάζει ακριβώς με αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει, κάτι που χαρακτήρισε περίπλοκο και αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας.

Συζήτηση με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για τις δεύτερες ευκαιρίες

Προς το τέλος της συζήτησης, ο Τσάβι Πασκουάλ αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχε με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Το θέμα της συζήτησης αφορούσε την πολυπλοκότητα των δεύτερων ευκαιριών στον αθλητισμό. «Μίλησα με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για το πόσο περίπλοκες είναι οι δεύτερες ευκαιρίες», δήλωσε ο Πασκουάλ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι οι δεύτερες ευκαιρίες στην Μπαρτσελόνα είναι εξίσου περίπλοκες, υποδηλώνοντας τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κανείς επιστρέφοντας στον καταλανικό σύλλογο. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει τις σκέψεις του Πασκουάλ γύρω από την πορεία του και τις αποφάσεις του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta