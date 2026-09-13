Έντονη αντίδραση Ρονάλντο για τα συνθήματα κατά του Ρούμπεν Νέβες

Την έντονη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσε η απαράδεκτη συμπεριφορά μερίδας οπαδών της Αλ Τααβούν απέναντι στον Ρούμπεν Νέβες, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλ Χιλάλ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας καταδίκασε τα συνθήματα για τον Ντιόγκο Ζότα και ζήτησε άμεσα αυστηρές κυρώσεις από τη λίγκα, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Το περιστατικό στην αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Αλ Τααβούν και της Αλ Χιλάλ, οπαδοί των γηπεδούχων επιχείρησαν να πικάρουν τον Πορτογάλο μέσο Ρούμπεν Νέβες. Από την εξέδρα, φώναζαν επανειλημμένα και ρυθμικά το όνομα «Ζότα, Ζότα».

Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο να επηρεάσει συναισθηματικά τον Νέβες, χρησιμοποιώντας την αναφορά στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα κατακραυγή, με τις σχετικές εικόνες να κυκλοφορούν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο.

Η αναφορά στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα

Ο Ντιόγκο Ζότα, πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από έναν χρόνο, πέρυσι το καλοκαίρι. Ο Ρούμπεν Νέβες διατηρούσε πολύ στενή φιλική σχέση με τον συμπατριώτη του.

Η φιλία τους είχε αναπτυχθεί από την κοινή τους θητεία στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, καθώς και στη Γουλβς. Οι οπαδοί της Αλ Τααβούν, φωνάζοντας το όνομα του Ζότα, θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να πικάρουν τον Νέβες, εκμεταλλευόμενοι τη συναισθηματική του σχέση με τον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή.

Η οργισμένη απάντηση του Ρούμπεν Νέβες

Ο ίδιος ο Ρούμπεν Νέβες δεν έκρυψε την οργή του μετά το τέλος του αγώνα, αντιδρώντας έντονα στα συνθήματα. Σε διάλογο που άνοιξε με την εξέδρα, ο 29χρονος Πορτογάλος αρκέστηκε να δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να μην πάνε να προσευχηθούν μετά από αυτό που έκαναν».

Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την απογοήτευση και την αγανάκτησή του για τη συμπεριφορά των οπαδών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα τραγικό γεγονός για να τον προκαλέσουν. Η αντίδρασή του έγινε γρήγορα γνωστή, ενισχύοντας την κατακραυγή για το θλιβερό συμβάν.

Η παρέμβαση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Θέση για όσα συνέβησαν πήρε και ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κάλεσε τη διοργανώτρια αρχή να παρέμβει άμεσα. Ο Ρονάλντο ζήτησε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους υπεύθυνους, ξεκαθαρίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Σε σχόλιό του, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέφερε: «Η λίγκα πρέπει να παρέμβει και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά από τους οπαδούς. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άνθρωποι που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να μπουν ξανά σε γήπεδο». Ουσιαστικά, ο Ρονάλντο ζήτησε τον αποκλεισμό των συγκεκριμένων οπαδών από τις εξέδρες, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta