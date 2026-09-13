Θρίαμβος του Μαρκ Μάρκεθ και κατάρρευση της Aprilia στο GP Αγίου Μαρίνου

Το GP Αγίου Μαρίνου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έφερε μια τεράστια ανατροπή στη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Ο Μαρκ Μάρκεθ σημείωσε μια εμφατική νίκη στο Μιζάνο και σκαρφάλωσε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati ισοβαθμεί πλέον στους βαθμούς με τον συμπατριώτη του, Χόρχε Μαρτίν, ωστόσο υπερτερεί στην ισοβαθμία χάρη στις τέσσερις φετινές του νίκες σε Grand Prix έναντι μόλις μίας του Μαρτίν.

Η αρχική κυριαρχία και η άτυχη στιγμή του Μπετζέκι

Η εκκίνηση του αγώνα δεν προμήνυε την τελική εξέλιξη, ειδικά για το στρατόπεδο της Aprilia. Ο poleman Μάρκο Μπετζέκι κατάφερε να υπερασπιστεί την πρώτη θέση απέναντι στην επίθεση του Μαρκ Μάρκεθ στα πρώτα μέτρα της διαδρομής.

Ο Μπετζέκι άρχισε να χτίζει μια διαφορά ασφαλείας, με τον Χόρχε Μαρτίν να ακολουθεί στην τρίτη θέση. Ωστόσο, η απόλυτη ψυχρολουσία για το ιταλικό εργοστάσιο ήρθε λίγο αργότερα, όταν ο Μπετζέκι έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας του στη στροφή 13 και κατέληξε στην αμμοπαγίδα, αναγκάζοντας τον σε εγκατάλειψη. Το συμβάν αυτό χάρισε την πρωτοπορία στον Μαρκ Μάρκεθ.

Η κατάρρευση του Χόρχε Μαρτίν και η πτώση στην κατάταξη

Ο Χόρχε Μαρτίν έδειξε αρχικά ικανός να σώσει την παρτίδα για την Aprilia, πραγματοποιώντας ένα προσπέρασμα στον Μαρκ Μάρκεθ στη στροφή Ρίο, κατά τη διάρκεια του 7ου γύρου. Το προβάδισμά του, όμως, δεν ξεπέρασε ποτέ τα έξι με επτά δέκατα του δευτερολέπτου και πολύ γρήγορα εξανεμίστηκε.

Στη συνέχεια, ο αναβάτης της Aprilia ξέμεινε εντελώς από ρυθμό και ελαστικά, με αποτέλεσμα να δεχτεί απανωτά προσπεράσματα από τους αντιπάλους του. Συγκεκριμένα, στον 12ο γύρο προσπεράστηκε από τον Μαρκ Μάρκεθ, δύο γύρους αργότερα από τον Άλεξ Μάρκεθ, ενώ στον 16ο γύρο έχασε ακόμα μία θέση από τον Πέδρο Ακόστα. Τελικά, στον 20ό γύρο, ο Φερμίν Αλντεγκέρ τον προσπέρασε, υποχωρώντας οριστικά στην 5η θέση της κατάταξης.

Το ιστορικό «1-2» της Ducati και το βάθρο

Στην κορυφή του αγώνα, ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, διατηρώντας την πρώτη θέση μέχρι την καρό σημαία. Ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, διατήρησε σταθερή επαφή με τον πρωτοπόρο, αλλά χωρίς να μπορέσει να τον απειλήσει ουσιαστικά.

Η επίδοση των δύο αδελφών σφράγισε ένα ιστορικό οικογενειακό «1-2» για την ομάδα της Ducati. Το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός Πέδρο Ακόστα με την KTM, ο οποίος τερμάτισε μόλις 2,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ κατέλαβε την 4η θέση, αφήνοντας τον Χόρχε Μαρτίν στην 5η, ενώ στην 6η θέση ολοκλήρωσε ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Trackhouse Aprilia, μένοντας πολύ πίσω για να απειλήσει τον teammate του.

Σκληρός αγώνας με πολλές απώλειες και εγκαταλείψεις

Ο αγώνας στο Μιζάνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρός και γεμάτος απώλειες για πολλούς αναβάτες. Η λίστα των εγκαταλείψεων μεγάλωνε διαρκώς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Μετά το αρχικό σοκ της πτώσης του Μάρκο Μπετζέκι, εκτός αγώνα βρέθηκαν επίσης, λόγω πτώσεων, οι Τζακ Μίλερ, Ντιόγκο Μορέιρα, καθώς και ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο οποίος έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ένα κάκιστο τριήμερο. Επιπλέον, ο Χουάν Μιρ αποσύρθηκε στα pits, καθώς ταλαιπωρήθηκε από αδιαθεσία καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta