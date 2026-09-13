Η δωδεκάδα του Άρη για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», με στόχο να παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στον φιλικό αυτό αγώνα. Η δωδεκάδα που θα αγωνιστεί έχει πλέον γίνει γνωστή, καθώς ο προπονητής έχει καταλήξει στους παίκτες που θα συμμετάσχουν.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο Άρης συμμετέχει στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», μια διοργάνωση στην οποία οι Θεσσαλονικείς δίνουν το παρών. Αυτός ο αγώνας κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί το δεύτερο παιχνίδι για τον Άρη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τουρνουά. Η ομάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλό της, συνεχίζοντας την προετοιμασία της μέσα από τις αναμετρήσεις αυτές.

Η παρουσία του Άρη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» προσφέρει την ευκαιρία για αγωνιστική αξιολόγηση και βελτίωση. Οι αγώνες αυτοί είναι σημαντικοί για να δείξει η ομάδα το αγωνιστικό της πρόσωπο και να προετοιμαστεί για τις επόμενες προκλήσεις. Το δεύτερο παιχνίδι στη διοργάνωση αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας.

Η προηγούμενη αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πριν την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Άρης είχε ήδη δώσει την πρώτη του μάχη στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν την ισχυρή ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση αυτή έληξε με ήττα για τον Άρη, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 92-87 υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στην πρώτη τους αναμέτρηση, ο Άρης κατάφερε να δείξει καλά αγωνιστικά στοιχεία. Αυτά τα θετικά σημάδια ήταν ιδιαίτερα εμφανή κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα. Η ομάδα έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε υψηλό επίπεδο, κάτι που αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο ενόψει των επόμενων αγώνων της.

Ο στόχος κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Για τον επερχόμενο φιλικό αγώνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Άρης έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους. Οι Θεσσαλονικείς επιδιώκουν να παρουσιάσουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο στο παρκέ. Η εμφάνιση της ομάδας είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς οι αγώνες αυτοί λειτουργούν ως προετοιμασία.

Πέρα από την καλή εμφάνιση, ο Άρης στοχεύει και στην επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος. Η νίκη σε τέτοιες αναμετρήσεις συμβάλλει στην ψυχολογία της ομάδας και επιβεβαιώνει την πρόοδο που σημειώνεται. Ο αγώνας με τον Ερυθρό Αστέρα αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την ομάδα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να βελτιώσει την αγωνιστική της συνοχή.

Η δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί. Ο προπονητής επέλεξε δώδεκα παίκτες που θα απαρτίσουν την αποστολή και θα αγωνιστούν σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Η σύνθεση της δωδεκάδας περιλαμβάνει ονόματα που αναμένεται να προσφέρουν στην προσπάθεια της ομάδας.

Στη δωδεκάδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για το παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα βρίσκονται οι εξής παίκτες: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίγιεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο και Μπιρτς. Αυτοί οι δώδεκα αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν και να δείξουν τις ικανότητές τους στο πλαίσιο του τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta