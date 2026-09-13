Συναγερμός στην Μπαρτσελόνα για τον τραυματισμό του Νταρίο Μπριθουέλα

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Ισπανός γκαρντ Νταρίο Μπριθουέλα αναγκάστηκε να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» κόντρα στη Λιέιδα. Ο παίκτης φέρεται να υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο, αδυνατώντας να πατήσει το πόδι του, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία στην ομάδα.

Το απρόοπτο πρόβλημα στον αγώνα

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Λιέιδα, όπου ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε από το παρκέ με εμφανή δυσκολία. Ο Ισπανός γκαρντ δεν μπορούσε να ακουμπήσει το δεξί του πόδι στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απομάκρυνσή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο τραυματισμός του Μπριθουέλα στον αστράγαλο αποτελεί ένα απρόοπτο πρόβλημα για την ομάδα, καθώς ο παίκτης είναι βασικό στέλεχος. Η εικόνα του να αποχωρεί υποβασταζόμενος προκάλεσε ανησυχία στους φιλάθλους και το τεχνικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα».

Ανησυχία στις τάξεις της Μπαρτσελόνα

Η κατάσταση της υγείας του Νταρίο Μπριθουέλα προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα. Η ομάδα βρίσκεται σε αναμονή για την πλήρη διάγνωση του τραυματισμού, καθώς το μέγεθος της ζημιάς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Οι «μπλαουγκράνα» περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο Ισπανός γκαρντ είναι ένας σημαντικός παίκτης για την Μπαρτσελόνα και η πιθανή απουσία του θα δημιουργήσει ένα κενό στο ρόστερ. Η ανησυχία είναι διάχυτη, καθώς η ομάδα χρειάζεται όλους τους παίκτες της υγιείς για τους επερχόμενους αγώνες.

Αναμονή για τις εξελίξεις

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Νταρίο Μπριθουέλα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Οι εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών, οπότε και θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση του αστραγάλου του. Το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά την πορεία του τραυματισμού.

Πρόσθετο πλήγμα για τους «μπλαουγκράνα»

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο για την Μπαρτσελόνα, η οποία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα τραυματισμών. Οι «μπλαουγκράνα» θα στερηθούν τις υπηρεσίες ενός ακόμα παίκτη, του Μακουντού, για ένα διάστημα έξι εβδομάδων.

Η πιθανή απουσία του Νταρίο Μπριθουέλα προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα, δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες για την ομάδα. Το τεχνικό επιτελείο καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko