Η εξαιρετική εμφάνιση του Νίκου Αθανασίου του ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Νίκος Αθανασίου πρωταγωνίστησε στην ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού με σκορ 1-0 στο Φάληρο. Ο Έλληνας φουλ μπακ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στους Κρητικούς από τους Πειραιώτες, επέδειξε μια άρτια εμφάνιση, συμβάλλοντας καθοριστικά τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά καθήκοντα της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν εξαιρετική, ξεχωρίζοντας σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο κίνητρο για τον ίδιο.

Ο ρόλος του δανεικού ποδοσφαιριστή

Όταν ένας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως δανεικός απέναντι στην ομάδα στην οποία ανήκει, το κίνητρο για να αποδείξει την αξία του συχνά αυξάνεται. Ο Νίκος Αθανασίου, παρότι είχε ήδη αποδείξει την ποιότητά του ως αμυντικός με τις εμφανίσεις του στον ΟΦΗ, έδειξε κάτι παραπάνω στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας φουλ μπακ, ο οποίος ανήκει στους Πειραιώτες, ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην επικράτηση των Κρητικών. Η εμφάνισή του στο Φάληρο ήταν καθοριστική, καθώς συνδύασε την ασίστ στο νικητήριο γκολ με μια γενικότερη άριστη παρουσία σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Αμυντική προσήλωση και αποτελεσματικότητα

Στο κομμάτι της αμυντικής προσήλωσης, ο Αθανασίου είχε να αντιμετωπίσει αρχικά τον Ζότα Σίλβα, ενώ όποτε άλλαζαν πλευρά, βρέθηκε απέναντι και στον Φορτούνη. Για λίγα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, είχε ως αντίπαλο και τον Λίον Μπέιλι. Ο Έλληνας αμυντικός ήταν πιστός στο αμυντικό πλάνο που είχε καταστρώσει ο προπονητής Κόντης και εκτέλεσε άρτια τα καθήκοντά του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Αθανασίου κέρδισε τις έξι από τις εννιά μονομαχίες που έδωσε με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είχε επτά επανακτήσεις της μπάλας, ενώ μέτρησε και δύο επιτυχημένα τάκλιν σε ισάριθμες προσπάθειες. Παράλληλα, κατέγραψε συνολικά τρία κλεψίματα και έκανε μόλις ένα φάουλ, παρότι είχε σημαντικό όγκο δουλειάς στο αμυντικό σκέλος.

Συμβολή στην κυκλοφορία της μπάλας

Πέρα από την αμυντική του συνεισφορά, ο Νίκος Αθανασίου βοήθησε σημαντικά και στην κυκλοφορία της μπάλας, ένα στοιχείο που ήταν απαραίτητο για να σπάει το πρέσινγκ των παικτών του Ολυμπιακού. Από τις συνολικά 46 πάσες που επιχείρησε, το 85% ήταν επιτυχημένες, φτάνοντας δηλαδή τις 39 σωστές μεταβιβάσεις σε συμπαίκτες του.

Από τις πάσες αυτές, οι 15 έγιναν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, με ποσοστό επιτυχίας 80%, δηλαδή 12 σωστές πάσες. Την ίδια στιγμή, ο ακραίος μπακ του ΟΦΗ μέτρησε και τρεις επιτυχημένες μεγάλες μπαλιές σε σύνολο έξι προσπαθειών, δείχνοντας την ικανότητά του να περνά την μπάλα σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Επιθετική δράση και καθοριστικές ενέργειες

Στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, ο Αθανασίου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε προσπάθεια του ΟΦΗ να χτίσει επίθεση. Κατάφερε να κερδίσει τρία φάουλ, ενώ πραγματοποίησε μία επιτυχημένη ντρίμπλα σε δύο προσπάθειες απέναντι σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Η παρουσία του ήταν αισθητή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο Έλληνας φουλ μπακ μέτρησε συνολικά τρεις πάσες-κλειδιά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ασίστ στο νικητήριο γκολ του Κόντρο, μια ενέργεια που έκρινε την αναμέτρηση. Επιπλέον, είχε συμμετοχή και στη φάση του 38ου λεπτού, όπου από δική του σέντρα-σουτ, ο Αϊτόρ σκόραρε, αν και το τέρμα ακυρώθηκε λόγω θέσης οφσάιντ.

Συνολικές επαφές και επιρροή στο παιχνίδι

Είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ακραίο μπακ, ότι ο Νίκος Αθανασίου είχε συνολικά 79 επαφές με την μπάλα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτός ο αριθμός είναι πάνω από τον μέσο όρο για έναν ποδοσφαιριστή της θέσης του, υπογραμμίζοντας την ενεργή συμμετοχή του στο παιχνίδι του ΟΦΗ.

Η συνολική του παρουσία, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, καθώς και η συμβολή του στην κυκλοφορία της μπάλας, τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης. Η άρτια εμφάνισή του συνέβαλε καθοριστικά στην ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta