Οι σκέψεις του Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού ενόψει Παναιτωλικού

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, σε αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ, φαίνεται να εξετάζει την πιθανότητα να μην προβεί σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας του. Οι σκέψεις του Δανού τεχνικού στρέφονται προς τη διατήρηση του βασικού κορμού, με τις αλλαγές να είναι ελάχιστες, ίσως και ανύπαρκτες.

Ο στόχος της νίκης και η βαθμολογική θέση

Η αποψινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο στόχος είναι η κατάκτηση της νίκης απέναντι στον Παναιτωλικό. Οι δύο ομάδες μοιράζονται την πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, και μία επικράτηση θα επέτρεπε στους «πράσινους» να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους σε 4/4 αγώνες.

Επιπλέον, η νίκη θα φέρει τον Παναθηναϊκό μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας, ένα γεγονός που θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από περίπου 1.000 ημέρες. Αυτό προσδίδει επιπλέον κίνητρο στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ για να παρουσιαστεί δυνατή και αποτελεσματική στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Επιστροφές και διαθέσιμες επιλογές

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει στη διάθεσή του δύο επιπλέον επιλογές για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του και είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί.

Παράλληλα, ο Σίριλ Ντέσερς εξέτισε την ποινή του μετά τη μείωσή της, η οποία τον είχε κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με την ομάδα των βορείων προαστίων. Έτσι, ο Ντέσερς τέθηκε ξανά στη διάθεση του Δανού τεχνικού, ενισχύοντας τις επιθετικές λύσεις του Παναθηναϊκού.

Η φιλοσοφία του Νίστρουπ για την ενδεκάδα

Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, ο Τζέικομπ Νίστρουπ διατήρησε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Ο Δανός τεχνικός είχε εμπιστευτεί την ομάδα που επικράτησε του ΠΑΟΚ με σκορ 3-1 και στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπου οι «πράσινοι» κέρδισαν επίσης με 3-1. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από την εικόνα της ομάδας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Νίστρουπ θα ακολουθήσει την τακτική «ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει» και για τρίτο σερί ματς, διατηρώντας τα ίδια πρόσωπα στο αρχικό σχήμα. Αν και δεν μπορεί να δοθεί μία ξεκάθαρη απάντηση, το σενάριο αυτό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Ο προπονητής έχει αναφέρει επανειλημμένα τη σημασία των «συνδέσεων» μεταξύ των παικτών, οι οποίες δεν ήταν σε καλό επίπεδο λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαν αγωνιστεί μαζί. Για αυτόν τον λόγο, και δεδομένου ότι σταμάτησαν οι απώλειες από τραυματισμούς, ο Νίστρουπ προσπαθεί να «πειράζει» την ενδεκάδα όσο το δυνατόν λιγότερο, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού κορμού βασικών παικτών.

Πιθανό αρχικό σχήμα και αλλαγές

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, ο Πένια αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια για την αποψινή αναμέτρηση. Η τετράδα της άμυνας επίσης δεν προβλέπεται να έχει αλλαγές. Στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να αγωνιστούν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν, ενώ στα πλάγια θα βρίσκονται οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Ακόμη και αν ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφασίσει να πραγματοποιήσει κάποιες αλλαγές, αυτές φαίνεται πως θα είναι ελάχιστες, διατηρώντας τον βασικό σκελετό της ομάδας που έχει φέρει τα θετικά αποτελέσματα στις προηγούμενες αγωνιστικές. Η πλήρης λίστα της αποστολής του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Το επόμενο παιχνίδι και οι ευκαιρίες για ροτέισον

Ένας επιπλέον παράγοντας που ενισχύει την πιθανότητα διατήρησης της ίδιας ενδεκάδας είναι το πρόγραμμα των αγώνων. Το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μετά την αναμέτρηση με τους Αγρινιώτες, είναι με την Κηφισιά για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Αυτή η συνθήκη θεωρείται ιδανικότερη για την πραγματοποίηση ροτέισον, όπως άλλωστε είχε κάνει ο Δανός τεχνικός και στο προηγούμενο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στη Νίκη Βόλου. Συνεπώς, η προτεραιότητα για το αποψινό ματς φαίνεται να είναι η σταθερότητα και η διατήρηση της αγωνιστικής ομοιογένειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta