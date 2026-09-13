Ο Μαξ Φερστάπεν έτοιμος για επίθεση στο Grand Prix Ισπανίας

Ο Μαξ Φερστάπεν δηλώνει έτοιμος να επιτεθεί στον αγώνα του Madring, στοχεύοντας στην πρώτη του νίκη για το 2026. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull θα εκκινήσει από την τρίτη θέση στο Grand Prix Ισπανίας, μετά από μια δυνατή προσπάθεια στις κατατακτήριες δοκιμές. Παρά την καλή του επίδοση, εξέφρασε την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ομάδας ώστε να διεκδικεί σταθερά την κορυφή.

Η επίδοση στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη θέση στην εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας, έπειτα από μία προσπάθεια που τον έφερε μόλις 0,140 δευτερόλεπτα πίσω από τον κάτοχο της pole position, Λάντο Νόρις. Η ταχύτητα του Ολλανδού ήταν εμφανής ήδη από το Q2, όπου σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, δείχνοντας τις δυνατότητες του μονοθεσίου του.

Συνολικά, ο Φερστάπεν ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες δοκιμές πίσω μόνο από τη McLaren του Νόρις και τη Mercedes του Κίμι Αντονέλι. Η αίσθηση που είχε από τη RB22 του επέτρεψε να πιέσει αποτελεσματικά στη νέα πίστα της Μαδρίτης, γεγονός που τον ικανοποίησε παρά την τρίτη θέση, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Η αίσθηση του μονοθεσίου και οι στόχοι

Ο Ολλανδός πιλότος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των κατατακτήριων, τονίζοντας ότι το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση και του επέτρεψε να επιτεθεί στις στροφές όπως ήθελε. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η ομάδα δεν έχει ακόμη σταθερά την απόδοση που χρειάζεται για να διεκδικεί την κορυφή σε κάθε αγώνα.

«Ήταν καλές κατατακτήριες για εμάς. Η τρίτη θέση είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση και μπορούσα να επιτεθώ στις στροφές όπως ήθελα. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να παλεύουμε στην κορυφή, πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να υστερούμε λίγο, πότε εδώ και πότε εκεί», δήλωσε ο Μαξ Φερστάπεν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και την επίτευξη της απόλυτης τελειότητας.

Οι επιφυλάξεις για τη νέα πίστα της Μαδρίτης

Παρά την ικανοποίησή του για την επίδοση, ο Φερστάπεν εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις σχετικά με τις δυνατότητες προσπέρασης στη νέα πίστα της Μαδρίτης. Αναγνώρισε την καλή δουλειά που έχει γίνει με την άσφαλτο, δηλώνοντας ότι του αρέσει η πρόσφυση, παρότι σε ορισμένα σημεία η πίστα παρουσιάζει ήδη αρκετές αναπηδήσεις, δεδομένου ότι είναι καινούργια.

Το κύριο πρόβλημα, όπως το περιέγραψε ο Ολλανδός πιλότος, εντοπίζεται στις ζώνες φρεναρίσματος, όπου οι οδηγοί καλούνται ταυτόχρονα να στρίβουν. Αυτή η συνθήκη, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αφήνει περιθώριο για αποτελεσματικά προσπεράσματα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δράση και το θέαμα του αγώνα.

Προτάσεις για τη χάραξη της πίστας

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του ότι η χάραξη της πίστας θα μπορούσε να είναι καλύτερη, ώστε να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για προσπεράσματα. Πρότεινε μάλιστα ότι θα βοηθούσε σημαντικά να ζητείται η γνώμη των οδηγών κατά τον σχεδιασμό νέων πιστών, καθώς αυτοί γνωρίζουν εκ των έσω τις ανάγκες για συναρπαστικούς αγώνες.

Απαντώντας σε πιθανές αντιρρήσεις περί έλλειψης χώρου για τη δημιουργία τέτοιων ευκαιριών, ο Φερστάπεν ήταν κατηγορηματικός. «Ξέρω ότι θα πουν “ναι, αλλά δεν υπάρχει χώρος”. Αυτά είναι ανοησίες. Υπάρχει πάντα τρόπος να δημιουργήσεις μια ευκαιρία για προσπέρασμα», τόνισε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του να βρει τρόπους να επιτεθεί στον αγώνα και να διεκδικήσει την κορυφή.

Ο αγώνας και η ώρα εκκίνησης

Ο αγώνας του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει αύριο στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της δράσης και να δουν αν ο Μαξ Φερστάπεν θα καταφέρει να διεκδικήσει την πρώτη του νίκη για το 2026, σε μια πίστα που ο ίδιος θεωρεί ότι έχει περιθώρια βελτίωσης ως προς τις προσπεράσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta