Κάριους: «Ο κόουτς Ξανθόπουλος βασικός λόγος που ανανέωσα με το Περιστέρι»

Ο Γουίλ Κάριους, ο Αμερικανός φόργουορντ του Περιστερίου, μίλησε για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Σε συνέντευξή του, ο Κάριους αποκάλυψε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που τον οδήγησαν στην ανανέωση της συνεργασίας του, ήταν ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος. Ο παίκτης εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η σημασία της συνεργασίας με τον κόουτς Ξανθόπουλο

Η απόκτηση του Γουίλ Κάριους από το Περιστέρι ανακοινώθηκε τον Γενάρη του 2026, με στόχο την ενίσχυση του συλλόγου στις θέσεις των φόργουορντ. Ο Αμερικανός παίκτης κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου και ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν φορώντας τη φανέλα του Περιστερίου.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Κάριους ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα. Ο ίδιος δήλωσε πως η παραμονή του κόουτς Ξανθόπουλου ήταν καθοριστική για την απόφασή του. «Νομίζω ότι μέχρι στιγμής πηγαίνει πολύ καλά η συνεργασία μου με τον coach. Αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψα, επειδή παρέμεινε και εκείνος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κάριους πρόσθεσε ότι είχε συζητήσεις με τον προπονητή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου ο κ. Ξανθόπουλος του παρουσίασε τα μεγάλα σχέδια που έχει για την ομάδα. «Μιλήσαμε μαζί το καλοκαίρι και έχει μεγάλα σχέδια για αυτή την ομάδα. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα», τόνισε ο φόργουορντ, υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία της ομάδας.

Η νέα, ανταγωνιστική σεζόν στη Stoiximan GBL

Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 στη Stoiximan GBL προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητική και ανταγωνιστική. Αρκετές ομάδες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές ενισχύσεις, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό αυξημένου ανταγωνισμού στο πρωτάθλημα.

Μεταξύ των ομάδων που πραγματοποίησαν αξιοσημείωτες κινήσεις στην αγορά των παικτών είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προχώρησαν σε σπουδαίες επενδύσεις για τη νέα σεζόν. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο του πρωταθλήματος και να προσφέρει ακόμα πιο συναρπαστικά παιχνίδια.

Το κίνητρο και ο ενθουσιασμός του Αμερικανού φόργουορντ

Το αυξημένο επίπεδο ανταγωνισμού λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για τον Γουίλ Κάριους. Ο Αμερικανός φόργουορντ δήλωσε ενθουσιασμένος λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, προσβλέποντας στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ομάδα.

«Είναι πάντα συναρπαστικό όταν έχεις την ευκαιρία να αγωνίζεσαι απέναντι σε μερικές από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης», ανέφερε ο Κάριους. Πρόσθεσε ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι αθλητές αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο. «Είμαστε λοιπόν ενθουσιασμένοι και προετοιμαζόμαστε ώστε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι», κατέληξε, δείχνοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας.

Η ζωή εκτός παρκέ και η αγάπη για την Ελλάδα

Πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Γουίλ Κάριους είναι ενεργός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ασχολείται με το Tik Tok, όπου ανεβάζει συχνά βίντεο που παρουσιάζουν στιγμές από την καθημερινότητά του. Αυτή η πτυχή της ζωής του δίνει μια πιο προσωπική εικόνα του παίκτη.

Ο Κάριους εκμεταλλεύεται επίσης τον ελεύθερο χρόνο του για να εξερευνά την Ελλάδα, αναζητώντας τα πιο όμορφα μέρη της χώρας. Αν και δεν έχει επισκεφθεί ακόμη πολλά μέρη, πρόσφατα πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Αγκίστρι, το οποίο τον εντυπωσίασε. «Πρόσφατα, όμως, πήγαμε στην Αγκίστρι, λίγο απέναντι από εδώ, και ήταν ένα πολύ όμοφο ταξίδι. Οπότε, μέχρι στιγμής, ίσως αυτό να είναι το αγαπημένο μου μέρος», είπε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει τις εξερευνήσεις του στην Ελλάδα. «Δεν μπορώ να διαλέξω [αγαπημένο μέρος]. Δεν έχω επισκεφθεί ακόμη αρκετά μέρη. Αλλά σίγουρα έχω πολλά ακόμη να εξερευνήσω», δήλωσε, δείχνοντας την αγάπη του για τη χώρα.

Το μήνυμα στους φιλάθλους του Περιστερίου

Ο Γουίλ Κάριους δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους φιλάθλους του Περιστερίου. Ο παίκτης ανυπομονεί να τους ξαναδεί στο γήπεδο τη νέα αγωνιστική περίοδο, εκφράζοντας την προσμονή του για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

Η στήριξη του κόσμου αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους αθλητές και ο Κάριους αναγνωρίζει πλήρως τη συμβολή τους στην προσπάθεια της ομάδας. Η παρουσία τους στο γήπεδο είναι κάτι που ο Αμερικανός φόργουορντ θεωρεί πολύτιμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta