Ο Άρης με πλάνο και πιθανή ενδεκάδα για το ντέρμπι της Τούμπας

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επαναφέρει βασικά πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη, καθώς η ομάδα ετοιμάζεται για το αποψινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 21:00, εντάσσεται στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League και φέρνει τους «κιτρινόμαυρους» μπροστά σε διαφορετικές αγωνιστικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόσφατη αναμέτρηση στην Τρίπολη. Ο στόχος είναι ένας πιο ισορροπημένος και αποφασιστικός Άρης.

Επιστροφές βασικών και στόχευση

Μετά το rotation που εφαρμόστηκε στο Κύπελλο, ο Μιχάλης Γρηγορίου προχωρά σε επιστροφές βασικών επιλογών. Παίκτες όπως οι Φαντιγκά, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ντέλε-Μπασίρου και Καντεβέρε πήραν τις απαραίτητες ανάσες και πλέον επιστρέφουν δυναμικά στη συζήτηση για την αρχική ενδεκάδα.

Η επαναφορά αυτών των ποδοσφαιριστών σηματοδοτεί και την επιστροφή σε μία πιο γνώριμη αγωνιστική δομή, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποίησε ο Άρης στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Το ζητούμενο για τον προπονητή είναι η δημιουργία μιας ομάδας πιο ισορροπημένης, σκληρής στις μονομαχίες και έξυπνης στη διαχείριση των διαφόρων φάσεων του αγώνα.

Μαθήματα από προηγούμενους αγώνες

Οι προηγούμενες αναμετρήσεις έχουν δώσει σημαντικά συμπεράσματα για τον Άρη. Η εμφάνιση στη Νέα Φιλαδέλφεια κατέδειξε ότι η ομάδα δεν μπορεί ακόμη να υποστηρίζει για μεγάλα διαστήματα ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου, χωρίς να προστατεύει αποτελεσματικά τις αποστάσεις και τον άξονά της. Αυτό αποτελεί ένα σημείο προσοχής για το επικείμενο ντέρμπι.

Από την άλλη πλευρά, ο αγώνας στην Τρίπολη ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η συνοχή της ομάδας όταν αλλάζουν πολλά πρόσωπα ταυτόχρονα στην ενδεκάδα. Τα μαθήματα αυτά λαμβάνονται υπόψη από τον Μιχάλη Γρηγορίου στην προετοιμασία του πλάνου για την Τούμπα, με στόχο να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις.

Οι σταθερές και τα ερωτηματικά στην άμυνα και τον άξονα

Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου περιλαμβάνει ορισμένες σταθερές, αλλά και ερωτηματικά. Κάτω από την εστία, ο Ρικάρντο Βέλιο αναμένεται να είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Στην άμυνα, οι Φαντιγκά και Ρίτσαρντς θα τοποθετηθούν στο δεξί και αριστερό άκρο αντίστοιχα.

Στο κέντρο της άμυνας, οι Φαμπιάνο και Σούταλο θα αγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί ως στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Ράτσιτς και Ντέλε-Μπασίρου έχουν ισχυρό προβάδισμα, με στόχο την καλύτερη προστασία μπροστά από την άμυνα και την ενίσχυση της έντασης στις δεύτερες μπάλες. Ωστόσο, υπάρχει και η σκέψη για την επιστροφή του Γένσεν στη φυσική του θέση, καθώς μπορεί να προσφέρει περισσότερη ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Η συγκεκριμένη επιλογή στον άξονα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του Άρη να μην επιτρέψει στον ΠΑΟΚ εύκολες κάθετες επιθέσεις.

Επιθετικές επιλογές και το δίλημμα πίσω από τον φορ

Περισσότερα ερωτήματα υπάρχουν όσον αφορά την επιθετική γραμμή του Άρη. Ο Γκαρέ θεωρείται μία από τις πιο σταθερές επιλογές για το ένα άκρο, πιθανότατα στη δεξιά πλευρά. Στην απέναντι πλευρά, ο Γιαννιώτας έχει κερδίσει έδαφος και διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Στην κορυφή της επίθεσης, ο Καντεβέρε παραμένει το φαβορί. Το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε στην Τρίπολη του προσδίδει το πλεονέκτημα της φρεσκάδας, ενώ ο τρόπος με τον οποίο πιέζει και κινείται χωρίς την μπάλα θεωρείται πιο ταιριαστός για ένα παιχνίδι αυξημένων απαιτήσεων. Ο Λορέν Μορόν αποτελεί πάντα μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση για τη θέση του επιθετικού.

Το πιο ενδιαφέρον δίλημμα για τον Μιχάλη Γρηγορίου αφορά τη θέση πίσω από τον φορ. Ο Μανού Γκαρθία δεν έχει δείξει ακόμα την αναμενόμενη αποδοτικότητα, ενώ ο Κουαμέ προσφέρει διαφορετικά στοιχεία, όπως ένταση και επιθετικότητα. Ο προπονητής καλείται να αποφασίσει αν θα επιλέξει περισσότερο δημιουργικό έλεγχο ή περισσότερη δύναμη και πίεση σε αυτή τη νευραλγική θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta