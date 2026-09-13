Ο Αντρέα Τρινκιέρι για τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Αρμάνι Μιλάνο: «Η άμυνά μας δεν ήταν και τόσο καλή»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 89-77 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην Ιταλία, με τον προπονητή της ομάδας, Αντρέα Τρινκιέρι, να προβαίνει σε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης, ενώ εξέφρασε και τις ευχαριστίες του προς τον ιταλικό σύλλογο για τη φιλοξενία. Στάθηκε επίσης στην απόδοση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ.

Η νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο και οι πρώτες εκτιμήσεις

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε νικητής στην Ιταλία, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 89-77. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντρέα Τρινκιέρι σχολίασε την εξέλιξη του αγώνα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο προπονητής ανέφερε πως έγιναν κάποιες επιλογές που δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνες προς το τέλος, υπογραμμίζοντας ότι η αξιολόγηση εξαρτάται από την οπτική γωνία.

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε άσχημα την αναμέτρηση, ο τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα βρήκε γρήγορα τον τρόπο να αντιμετωπίσει την αθλητικότητα της Αρμάνι Μιλάνο. Η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση λειτούργησε καλά και ομαδικά, κάτι που συνέβαλε στην επικράτηση.

Σημεία βελτίωσης και ο χαρακτήρας του αγώνα

Ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε ότι ο αγώνας αυτός αποτελούσε απλώς ένα ακόμα παιχνίδι προετοιμασίας για την ομάδα. Εστίασε στην αμυντική λειτουργία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η άμυνά μας δεν ήταν και τόσο καλή». Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη για σκληρή δουλειά, καθώς «έχουμε αρκετά πράγματα να διορθώσουμε ακόμη».

Ο προπονητής τόνισε την επιτακτική ανάγκη για βελτίωση σε πολλά σημεία και για αύξηση της ταχύτητας, καθώς οι επίσημες υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ξεκινούν σε δύο εβδομάδες. Η ομάδα εργάζεται εντατικά, και η προσπάθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη ενόψει της έναρξης των επίσημων αγώνων.

Η σημαντική βοήθεια της Αρμάνι Μιλάνο

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Αρμάνι Μιλάνο για την πολύτιμη υλικοτεχνική υποστήριξη που παρείχε στον ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο ιταλικός σύλλογος βοήθησε σημαντικά, παραχωρώντας τις εγκαταστάσεις του και διασφαλίζοντας ότι η ελληνική ομάδα είχε στη διάθεσή της ό,τι χρειαζόταν.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της υποστήριξης ήταν η ανάγκη για μαγνητική τομογραφία, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά χάρη στη βοήθεια της Αρμάνι Μιλάνο. Αυτό το γεγονός κρίθηκε «πολύ σημαντικό» από τον προπονητή, ο οποίος τόνισε την ευγνωμοσύνη του για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης.

Η σημασία της προετοιμασίας και η χημεία της ομάδας

Ο Τρινκιέρι ανέφερε ότι η περίοδος αυτή της προετοιμασίας ήταν «πολύ σημαντική» για την ομάδα. Βοήθησε στην οικοδόμηση της χημείας μεταξύ των παικτών και συνέβαλε στο να «βρεθούμε σαν ομάδα» κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων. Το ταξίδι αυτό ήταν αναγκαίο, καθώς ο ΠΑΟΚ έπρεπε να απουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη λόγω της ανακατασκευής των αποδυτηρίων του.

Ο προπονητής εξήγησε ότι ο λόγος για αυτό το «μεγάλο ταξίδι» ήταν και για να παρατηρηθούν οι αντιδράσεις της ομάδας σε αυτές τις συνθήκες. Ο ίδιος επανέλαβε τη φιλοσοφία του, τονίζοντας ότι «ότι είναι καλό σήμερα δεν είναι αρκετό αύριο», μια αρχή που εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή της προετοιμασίας.

Η απόδοση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ

Σχολιάζοντας την απόδοση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια του παίκτη. Ο προπονητής δήλωσε ότι ο Μήτρου-Λονγκ «από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας εμφανίστηκε σαν να θέλει να αποδείξει κάτι».

Ο παίκτης εργάζεται «πάρα πολύ σκληρά» και αισθάνεται καλά, σύμφωνα με τον Τρινκιέρι. Ωστόσο, ο προπονητής εφάρμοσε και στην περίπτωση του Μήτρου-Λονγκ την ίδια αρχή που ισχύει για όλη την ομάδα, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που έκανε σήμερα, δεν είναι αρκετό αύριο». Αυτό δείχνει την προσήλωση του τεχνικού στη συνεχή βελτίωση και την υψηλή προσδοκία από τους παίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta