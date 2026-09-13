Ολυμπιακός – Μακάμπι: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να δώσει το δεύτερο παιχνίδι του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο διεξάγεται στην Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αναμετρηθούν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, σε μια αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα θα γίνει από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας στο κυπριακό έδαφος.

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο

Το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» φιλοξενείται στην Κύπρο και αποτελεί μια σημαντική διοργάνωση προετοιμασίας για τις ομάδες που συμμετέχουν. Ο Ολυμπιακός, ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, συμμετέχει ενεργά σε αυτό το τουρνουά, δίνοντας μια σειρά από φιλικούς αγώνες. Αυτές οι αναμετρήσεις προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες για την αξιολόγηση της αγωνιστικής κατάστασης των παικτών και την εφαρμογή νέων τακτικών σχημάτων, ενόψει της έναρξης των επίσημων διοργανώσεων.

Η Κύπρος έχει αναλάβει τη φιλοξενία αυτών των φιλικών αναμετρήσεων, παρέχοντας τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή του τουρνουά. Η παρουσία τόσο του Ολυμπιακού όσο και της Μακάμπι, δύο ομάδων με σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του «Νεόφυτος Χανδριώτης». Οι φίλαθλοι που βρίσκονται στην Κύπρο έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των ομάδων.

Η πορεία του Ολυμπιακού στο τουρνουά

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη δώσει έναν αγώνα στο πλαίσιο του κυπριακού τουρνουά, στον οποίο κατάφεραν να επικρατήσουν της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα. Αυτή η νίκη έχει προσφέρει σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα, η οποία επιδιώκει τώρα να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της. Στόχος του Ολυμπιακού είναι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά με μια ακόμη νίκη, πετυχαίνοντας το απόλυτο 2/2 στους αγώνες που έχει δώσει.

Αυτή η επιδίωξη για νίκη κόντρα στη Μακάμπι εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου. Το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες εργάζονται συστηματικά για να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα και να ενσωματώσουν τους νέους παίκτες, αξιοποιώντας πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο για την τελική τους ετοιμασία.

Η προηγούμενη αναμέτρηση της Μακάμπι

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει επίσης αγωνιστεί σε φιλικό παιχνίδι επί κυπριακού εδάφους, πριν από την προγραμματισμένη αναμέτρησή της με τον Ολυμπιακό. Στην πρώτη της εμφάνιση στο νησί, η ισραηλινή ομάδα αντιμετώπισε την ομάδα του Άρη, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μια αρκετά ανταγωνιστική αναμέτρηση. Η Μακάμπι κατάφερε να πάρει τη νίκη σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, επικρατώντας με τελικό σκορ 92-87.

Η επικράτηση αυτή δείχνει ότι η Μακάμπι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με αξιώσεις. Το αποτέλεσμα του αγώνα με τον Άρη υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα της ομάδας και την ικανότητά της να κερδίζει, ακόμα και σε φιλικές αναμετρήσεις που έχουν πρωτίστως χαρακτήρα προετοιμασίας. Η ομάδα επιδιώκει να συνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις και στον αγώνα με τους «ερυθρόλευκους».

Ώρα έναρξης και τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα

Η αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μακάμπι είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα του τουρνουά. Το τζάμπολ θα σηματοδοτήσει την έναρξη ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού μπάσκετ, στο οποίο οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη της αναμέτρησης.

Ο τηλεοπτικός σταθμός που θα καλύψει την αναμέτρηση είναι ο ΣΚΑΪ, ο οποίος θα μεταδώσει ζωντανά το παιχνίδι απευθείας από την Κύπρο. Αυτή η μετάδοση επιτρέπει σε ένα ευρύ κοινό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, να παρακολουθήσει την προσπάθεια των δύο ομάδων, καθώς ο Ολυμπιακός επιδιώκει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία προετοιμασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta