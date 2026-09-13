Έντονη αντίδραση του Ηρακλή για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Ατρόμητο

Οι άνθρωποι του Ηρακλή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη διαιτητική αντιμετώπιση που έτυχε η ομάδα τους στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 4η αγωνιστική της Super League, έληξε ισόπαλος 1-1, με την πλευρά του Ηρακλή να διαμαρτύρεται έντονα για ένα ακυρωθέν γκολ στις καθυστερήσεις. Η ΠΑΕ Ηρακλής έκανε λόγο για «ληστεία της χρονιάς» για το ελληνικό πρωτάθλημα, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την αρχιδιαιτησία.

Η «ληστεία της χρονιάς» στο Πανθεσσαλικό

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ηρακλής χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα», δηλώνοντας ότι διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ Ηρακλή και Ατρόμητου. Η ομάδα του Ηρακλή υπογράμμισε ότι δεν περίμενε να κερδίσει εύκολα, αλλά δεν περίμενε ούτε να της κλέψουν «με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς», ακυρώνοντας μια «πολύτιμη νίκη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ακύρωση ενός «κανονικότατου γκολ» έγινε με «σκοπιμότητα» από τον άνθρωπο του VAR, Ζαμπαλά, και τον διαιτητή Κατόπη, ο οποίος «συνυπέγραψε την κλοπή». Οι άνθρωποι του Ηρακλή θεωρούν ότι η απόφαση αυτή τους στέρησε δύο πολύτιμους βαθμούς, επηρεάζοντας άμεσα το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Το ακυρωθέν γκολ του Μάρκες

Το επίδικο περιστατικό αφορά το ακυρωθέν γκολ του ποδοσφαιριστή Μάρκες, το οποίο σημειώθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Η απόφαση αυτή, που οδήγησε στο τελικό 1-1, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ιθυνόντων του Ηρακλή.

Η πλευρά του Ηρακλή υποστηρίζει ότι το γκολ ήταν κανονικό και η ακύρωσή του ήταν άδικη, με αποτέλεσμα η ομάδα να χάσει μια νίκη που θεωρούσε ότι δικαιούνταν. Η ισοπαλία αυτή, όπως αναφέρεται, ήταν αποτέλεσμα της διαιτητικής απόφασης που αλλοίωσε το τελικό σκορ.

Αίτημα για απομάκρυνση των διαιτητών

Με αφορμή τα γεγονότα του αγώνα, ο Ηρακλής ζητάει από τον αρχιδιαιτητή, Στφάν Λανουά, την άμεση απομάκρυνση τόσο του διαιτητή Κατόπη όσο και του VARίστα Ζαμπαλά από τον χώρο της διαιτησίας. Η ΠΑΕ Ηρακλής είναι κατηγορηματική στο αίτημά της, τονίζοντας την ανάγκη να τους «κόψει την διαιτησία».

Στην ανακοίνωση, η ομάδα του Ηρακλή επισημαίνει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι «επικίνδυνοι», καθώς πιστεύει ότι «θα ξανα επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η ΠΑΕ Ηρακλής το θέμα της διαιτησίας και την ανησυχία της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το μήνυμα προς τον Ηρακλή

Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει την πεποίθηση ότι η ομάδα θα περάσει μια «πολύ δύσκολη χρονιά». Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε ένα «μήνυμα» που, όπως αναφέρουν, έλαβαν «διακριτικά» από την πρώτη κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα νιώθει ότι αντιμετωπίζει μια συστηματική αντιμετώπιση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση «Ο Ηρακλής ενοχλεί», υποδηλώνοντας ότι η παρουσία και οι επιδόσεις της ομάδας ενδεχομένως να δημιουργούν προβλήματα σε ορισμένα συμφέροντα, οδηγώντας σε διαιτητικές αποφάσεις που την αδικούν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta