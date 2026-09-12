Ο ΟΦΗ πήρε ιστορικό διπλό στο Φάληρο, επικρατώντας του Ολυμπιακού

Ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει ένα σημαντικό διπλό στο Φάληρο, επικρατώντας του Ολυμπιακού με σκορ 0-1. Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την κρητική ομάδα, καθώς αποτελεί το πρώτο διπλό της στο συγκεκριμένο γήπεδο μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 66ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το ιστορικό διπλό του ΟΦΗ στο Φάληρο

Οι Κρητικοί πανηγύρισαν μια νίκη μεγάλης σημασίας, φεύγοντας από το Φάληρο με τους τρεις βαθμούς. Αυτό το «διπλό» δεν ήταν απλά μια ακόμα εκτός έδρας επιτυχία, αλλά ένα αποτέλεσμα που γράφτηκε στην ιστορία του συλλόγου. Η επικράτηση επί του Ολυμπιακού με 0-1 στο Φάληρο αποτελεί ένα γεγονός που οι φίλαθλοι του ΟΦΗ περίμεναν για δεκαετίες, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη νίκη είναι η πρώτη που καταφέρνει ο ΟΦΗ στο Φάληρο, στην έδρα του Ολυμπιακού, έπειτα από 36 χρόνια. Αυτό το χρονικό διάστημα προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο βάρος και συμβολισμό στην επιτυχία των Κρητικών. Η ομάδα του ΟΦΗ έδειξε αποφασιστικότητα και κατάφερε να πετύχει τον στόχο της σε μια δύσκολη αναμέτρηση, φεύγοντας με ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Ο παίκτης που διαμόρφωσε το τελικό σκορ και χάρισε τη νίκη στον ΟΦΗ ήταν ο Κόντρο. Ο Κόντρο βρήκε δίχτυα στο 66ο λεπτό του αγώνα, ανοίγοντας το σκορ υπέρ της ομάδας του. Το γκολ του ήταν αποτέλεσμα ενός «φοβερού σουτ», όπως περιγράφεται από τις πηγές, το οποίο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλη άμυνα και τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Με αυτό το τέρμα, ο Κόντρο έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, το οποίο και διατηρήθηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το σκορ 0-1 υπέρ του ΟΦΗ παρέμεινε αναλλοίωτο, εξασφαλίζοντας έτσι το πολύτιμο «διπλό» για τους Κρητικούς. Η στιγμή του γκολ ήταν καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης, καθώς ήταν το μοναδικό που σημειώθηκε.

Η επικράτηση των Κρητικών

Ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού με το τελικό σκορ 0-1, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο Φάληρο. Η ομάδα των Κρητικών έδειξε την αγωνιστική της αξία και την ικανότητά της να παίρνει αποτελέσματα σε δύσκολες συνθήκες και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η νίκη αυτή προσθέτει τρεις σημαντικούς βαθμούς στο ενεργητικό του ΟΦΗ και ενισχύει την ψυχολογία της ομάδας για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση στο Φάληρο ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ να φεύγει νικητής, έχοντας πετύχει ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα της φετινής σεζόν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της προσήλωσης των παικτών και του τεχνικού επιτελείου του συλλόγου, που οδήγησαν σε αυτό το «μεγάλο διπλό».

Οι καλύτερες στιγμές του αγώνα

Από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, υπήρξαν αρκετές στιγμές που ξεχώρισαν και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καλύτερες φάσεις του αγώνα, οι οποίες περιλάμβαναν την προσπάθεια των δύο ομάδων για τη διεκδίκηση της νίκας. Το γκολ του Κόντρο στο 66ο λεπτό ήταν φυσικά μία από τις κορυφαίες στιγμές της αναμέτρησης.

Οι φάσεις που οδήγησαν στο μοναδικό τέρμα, καθώς και άλλες ενέργειες των παικτών, συνέθεσαν ένα σύνολο στιγμών που αξίζει να αναφερθούν. Η νίκη του ΟΦΗ με 0-1 στο Φάληρο θα μείνει αξέχαστη για τους Κρητικούς, και οι στιγμές αυτές θα αναπαραχθούν και θα συζητηθούν εκτενώς, υπογραμμίζοντας την ιστορική αυτή επιτυχία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta