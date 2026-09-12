Αλγκουαθίλ: Καμία δικαιολογία για την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ στο γήπεδο Καραϊσκάκη, σε μία αναμέτρηση που σηματοδότησε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Ο Ισπανός προπονητής, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, προέβη σε δηλώσεις στο Magent Sport, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το αποτέλεσμα.

Η ήττα αυτή προκάλεσε απογοήτευση τόσο στον κόσμο της ομάδας όσο και στον ίδιο τον νέο τεχνικό, ο οποίος εξέφρασε τη δική του στενοχώρια, δηλώνοντας πως νιώθει το ίδιο πληγωμένος με τους φιλάθλους.

Το ντεμπούτο και η απογοήτευση

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ως στόχο την κατάκτηση του τριπόντου, προκειμένου να διασφαλιστεί μία ομαλή μετάβαση από την εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Αλγκουαθίλ. Επιπλέον, η νίκη ήταν απαραίτητη για να μην χαθεί πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η εμφάνιση της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη, με αποτέλεσμα την ήττα. Αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα πλήγωσε βαθιά τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος περίμενε μία διαφορετική αρχή στη νέα εποχή.

Οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού

Στις δηλώσεις του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν κατηγορηματικός, τονίζοντας: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ. Είχαμε πρόβλημα στην πορεία του ματς, καταλαβαίνω τι νιώθει ο κόσμος. Όταν βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να κερδίσει. Είμαι το ίδιο πληγωμένος, όσο και ο κόσμος».

Ο Ισπανός προπονητής επανέλαβε την άρνησή του να χρησιμοποιήσει δικαιολογίες για την ήττα, αναγνωρίζοντας την απογοήτευση που επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων μετά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Το μήνυμα για το μέλλον

Παρά την απογοήτευση, ο Αλγκουαθίλ έστειλε ένα μήνυμα για το μέλλον της ομάδας. Ανέφερε ότι ο χρόνος που βρίσκεται στον σύλλογο είναι λίγος, ωστόσο τόνισε πως ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα σπουδαίο ρόστερ.

Ο προπονητής δεσμεύτηκε να συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να βελτιώσει διάφορα πράγματα στην ομάδα. Ο απώτερος στόχος του, όπως δήλωσε, είναι στο τέλος της σεζόν ο φίλαθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος για την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr