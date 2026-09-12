Η ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη, στην πρώτη αναμέτρηση υπό την καθοδήγηση του νέου του προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε χειρότερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της, με τους Κρητικούς να φεύγουν με ένα «παλικαρίσιο» διπλό από το Φάληρο. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε στην επιφάνεια την πίεση που δέχεται ο νέος τεχνικός, καθώς και την ανάγκη για άμεσες αλλαγές.

Η εμφάνιση στο Καραϊσκάκη

Στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα, χάνοντας από έναν αποφασισμένο ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι έδεισαν ιδιαίτερη μαχητικότητα και ήταν πιο απειλητικοί στην επίθεση, καταφέρνοντας να σημειώσουν ένα εξαιρετικό γκολ μέσω του Κόντρο. Αυτή η νίκη αποτελεί το πρώτο «διπλό» του ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη μετά το 1990, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αποτελέσματος.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός δεν είχε σχεδόν τίποτα θετικό να κρατήσει από την αναμέτρηση. Οι παίκτες του έκαναν ελάχιστα πράγματα σωστά, με τις όποιες καλές φάσεις να προέρχονται κυρίως από την ατομική τους ποιότητα. Η ομάδα αντιμετώπισε προβλήματα τόσο στα μετόπισθεν όσο και στις επιστροφές των παικτών της, καθώς και στις τοποθετήσεις τους, παρουσιάζοντας συνολικά τη χειρότερη φετινή της εμφάνιση στο Πρωτάθλημα.

Το βαρύ φορτίο του νέου προπονητή

Ο κόουτς Αλγκουαθίλ ανέλαβε ένα δύσκολο έργο, το οποίο συνεχίζει να είναι απαιτητικό. Η θέση του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ως διάδοχος του Μεντιλίμπαρ, φέρει ένα σημαντικό βάρος. Αυτό το φορτίο συνοδεύεται από μεγάλη πίεση από τον κόσμο της ομάδας, κάτι που έγινε φανερό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένα σημαντικό κομμάτι των φιλάθλων φώναξε το όνομα του Μεντιλίμπαρ, μια αντίδραση που πιθανώς δεν βοήθησε στη ροή του παιχνιδιού για την ομάδα. Ωστόσο, ο κόσμος που βρίσκεται στο γήπεδο εκφράζει τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, γεγονός που ο νέος προπονητής καλείται να διαχειριστεί.

Η συνέχεια και οι προκλήσεις

Ένας προπονητής δεν μπορεί να κριθεί από έναν μόνο αγώνα, ειδικά όταν βρίσκεται σε μια νέα ομάδα. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία να γνωρίσει τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του, μια διαδικασία που δεν είναι ποτέ εύκολη για ένα νέο πρόσωπο στον πάγκο. Η ανάγκη για αποτελέσματα είναι μεγάλη, αλλά η κρίση δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός, μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Βόλο ELABET, γνώρισε άλλη μία «γκέλα» με την ήττα 0-1 από τον ΟΦΗ. Το παιχνίδι αυτό έδειξε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ το μέγεθος της δουλειάς που έχει μπροστά του, μια δουλειά που πρέπει να αποφέρει αποτελέσματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η ομάδα έχει μπροστά της κι άλλα παιχνίδια, με αρχή αυτό κόντρα στη Γιαγκελόνια. Η αρχή του Βάσκου προπονητή έγινε με το «αριστερό» και κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Απαιτείται αλλαγή πλάνου και υπομονή

Για να αλλάξουν τα δεδομένα στον Ολυμπιακό, θα απαιτηθεί πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια, σοβαρότητα, αλλά και υπομονή, μαζί με στήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους. Η ομάδα χρειάζεται πλέον ένα διαφορετικό σχέδιο τόσο στη δημιουργία όσο και στην επίθεση, καθώς και περισσότερη ουσία στο παιχνίδι της. Οι επόμενες αναμετρήσεις θα δείξουν την πορεία της ομάδας στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta