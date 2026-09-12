Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δηλώνει θυμωμένος μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 0-1 από τον ΟΦΗ. Στις δηλώσεις του, ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την οργή του, δηλώνοντας πως αισθάνεται το ίδιο θυμωμένος με τους φιλάθλους του συλλόγου, ενώ τόνισε την ανάγκη για σκληρή δουλειά και άμεσες αλλαγές.

Η οργή του προπονητή και η φιλοσοφία του συλλόγου

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ξεκίνησε τις δηλώσεις του τονίζοντας τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα. «Αρχικά, θέλω να πω πως είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ξέρω τι είναι να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με αυτή τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα, ο προπονητής δήλωσε ότι νιώθει πληγωμένος από την εξέλιξη του αγώνα.

Στη συνέχεια, ο Αλγκουαθίλ έκανε μια σύγκριση, επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ των συλλόγων. «Η Σοσιεδάδ και ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικοί σύλλογοι, με διαφορετικούς παίκτες», είπε. Υπογράμμισε τη νοοτροπία που επικρατεί στον Ολυμπιακό, δηλώνοντας πως «εδώ δεν δεχόμαστε την ήττα, ούτε την ισοπαλία, πρέπει να κερδίζουμε». Ο προπονητής δεσμεύτηκε να συνεχίσει να δουλεύει αδιάκοπα, ώστε όλοι, φίλαθλοι και ομάδα, να είναι περήφανοι για την προσπάθεια.

Η ανάλυση του αγώνα και η αγωνιστική εικόνα

Αναλύοντας την απόδοση της ομάδας του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την άποψη ότι η πρώτη μισή ώρα του αγώνα δεν ήταν κακή. «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή», δήλωσε. Εξήγησε ότι η ομάδα πίεσε ψηλά και δημιούργησε κίνδυνο απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης παίζει με υψηλή πίεση και έχει την κατοχή της μπάλας. Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε καθώς περνούσε ο χρόνος. «Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος εκείνοι ανέβηκαν ψηλά, δημιούργησαν κίνδυνο γιατί είναι μία καλή ομάδα», σημείωσε ο Αλγκουαθίλ. Η βασική του ιδέα για την ομάδα, όπως την περιέγραψε, είναι αυτή που φάνηκε στο πρώτο μισάωρο: μια ομάδα που θέλει να πιέζει. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια διαδικασία, αλλά παράλληλα τόνισε πως δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την ολοκλήρωσή της.

Η πίεση του χρόνου και οι απαιτήσεις

Ο προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη χρόνου, ένα ζήτημα που επανέλαβε αρκετές φορές. «Όπως είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Θα πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό ματς», υπογράμμισε. Η στενότητα του χρόνου απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και αλλαγές στην ομάδα. Ο Αλγκουαθίλ δήλωσε πλήρως ενήμερος για τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν τον Ολυμπιακό.

Η ανάγκη για άμεση προσαρμογή και βελτίωση είναι επιτακτική, καθώς η ομάδα έχει μπροστά της σημαντικές αναμετρήσεις. Ο προπονητής γνωρίζει τις προκλήσεις και την πίεση που συνεπάγεται η θέση του, ειδικά σε έναν σύλλογο με τις προσδοκίες του Ολυμπιακού. Η ταχύτητα στην υλοποίηση των αλλαγών είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων.

Προσαρμογή και βελτίωση ενόψει Γιαγκελόνια

Σχετικά με την προετοιμασία για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δήλωσε ότι κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό και του δίνει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους παίκτες. «Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, ξέρουμε σε πιο γήπεδο παίζουμε», τόνισε, αναφερόμενος στην έδρα του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις της. Η επίτευξη νικών είναι καθοριστική για την αποκατάσταση της ηρεμίας, η οποία θα επιτρέψει στην ομάδα να δουλέψει όπως επιθυμεί ο προπονητής.

Ο Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε και στην επερχόμενη διακοπή των αγώνων. Παρόλο που θα υπάρξει μια περίοδος διακοπής, πολλοί παίκτες αναμένεται να αποχωρήσουν για τις εθνικές τους ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός διαθέτει διεθνείς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής δήλωσε πως γνωρίζει ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στην ομάδα, προκειμένου να βελτιωθεί η αγωνιστική της εικόνα.

Η περίπτωση του Αρμάντο Γκονζάλες

Σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Αρμάντο Γκονζάλες, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ σημείωσε ότι οι φίλαθλοι πιθανόν τον γνωρίζουν καλύτερα από τους ίδιους. «Σίγουρα τον ξέρετε καλύτερα από εμάς», είπε. Εξήγησε ότι ο Γκονζάλες έχει συνηθίσει να σκοράρει γκολ, αλλά σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας ότι οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό είναι πολύ μεγαλύτερες.

Ο προπονητής περιέγραψε τον Γκονζάλες ως ένα παιδί που χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί. Τόνισε ότι διαθέτει πολλά θετικά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βελτιώσει ορισμένα πράγματα στο παιχνίδι του. «Είναι ένα παιδί που κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνει πράγματα και αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν νέο παίκτη», δήλωσε ο Αλγκουαθίλ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι στο τέλος της σεζόν ο παίκτης θα είναι πολύ καλύτερος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta