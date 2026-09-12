Ο Ποέτα για την ήττα της Αρμάνι από τον ΠΑΟΚ: «Είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς»

Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε σε φιλική αναμέτρηση από τον ΠΑΟΚ με σκορ 89-77, με τον προπονητή των Ιταλών, Πέπε Ποέτα, να προβαίνει σε δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Ο τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο αναφέρθηκε στους λόγους που η ομάδα του δεν παρουσιάστηκε έτοιμη απέναντι στους Θεσσαλονικείς, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ.

Η φιλική αναμέτρηση και το αποτέλεσμα

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε μια σημαντική φιλική νίκη, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με τελικό σκορ 89-77. Η αναμέτρηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στις δύο ομάδες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ενόψει των επερχόμενων επίσημων υποχρεώσεων.

Αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Πέπε Ποέτα, προπονητής της ιταλικής ομάδας, κλήθηκε να σχολιάσει την εικόνα των παικτών του και το αποτέλεσμα. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αρμάνι Μιλάνο σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας της.

Η αρχική εκτίμηση του Ποέτα

Στις δηλώσεις του, ο Πέπε Ποέτα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόδοση της ομάδας του. «Αντικειμενικά, δεν παίξαμε καλό παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την κακή κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι παίκτες του στο παρκέ.

Ο τεχνικός των Ιταλών εξήγησε ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση, αναλύοντας τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την εικόνα. Η μη ετοιμότητα της Αρμάνι Μιλάνο ήταν ένα από τα βασικά σημεία στα οποία εστίασε ο προπονητής.

Οι λόγοι της μη ετοιμότητας

Ο Ποέτα ανέλυσε τους παράγοντες που συνέβαλαν στην έλλειψη ετοιμότητας της ομάδας του. Ένας από τους κύριους λόγους που επικαλέστηκε ήταν το γεγονός ότι οι παίκτες είχαν προπονηθεί όλοι μαζί μόλις δύο φορές. Αυτό το περιορισμένο διάστημα κοινών προπονήσεων επηρέασε εμφανώς τη συνοχή και τη χημεία της ομάδας.

Επιπλέον, ο προπονητής τόνισε ότι υπήρχαν παίκτες εκτός αγώνα, ενώ άλλοι απουσίαζαν λόγω υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι απουσίες περιόρισαν τις διαθέσιμες επιλογές και την πλήρη ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας. Την προηγούμενη ημέρα, η ομάδα πιέστηκε αναγκαστικά στις προπονήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί παίκτες να έχουν περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Η ανάγκη για αίσθηση του επείγοντος

Παρόλο που αναγνώρισε τα προβλήματα με τις προπονήσεις και τις απουσίες, ο Ποέτα ξεκαθάρισε ότι αυτά δεν αποτελούν το βασικό πρόβλημα. Όπως δήλωσε, «Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος, ώστε να βρεθούμε όλοι στην ίδια σελίδα.»

Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να αποκτήσει κοινή φιλοσοφία και να λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο. Για τον Ποέτα, αυτό είναι πιο σημαντικό από το να συζητούν για προβλήματα στην άμυνα ή στην επίθεση, καθώς η επίτευξη αυτής της ενότητας είναι ο θεμέλιος λίθος για την βελτίωση της απόδοσης.

Η ανωτερότητα του ΠΑΟΚ και οι μελλοντικοί στόχοι

Ο Πέπε Ποέτα αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, δηλώνοντας ευθέως: «Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς και το απέδειξε.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική ομάδα σε σχέση με την Αρμάνι Μιλάνο σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας.

Κοιτώντας μπροστά, ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο αναφέρθηκε στην επόμενη φάση της προετοιμασίας. «Τώρα έχουμε μπροστά μας μία εβδομάδα προετοιμασίας, ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Σούπερ Καπ», είπε, θέτοντας τον επόμενο στόχο για την ομάδα του. Η εβδομάδα αυτή θα είναι κρίσιμη για τη βελτίωση και την επίτευξη της επιθυμητής ετοιμότητας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta