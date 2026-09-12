Λεβαδειακός: Χωρίς τον Λιάγκα στην αναμέτρηση με την Κηφισιά

Ο Λεβαδειακός ετοιμάζεται για την επικείμενη αναμέτρηση της Κυριακής το βράδυ, όπου θα υποδεχθεί την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Οι Βοιωτοί θα παραταχθούν στον αγώνα με μία σημαντική απουσία, καθώς ο αμυντικός Λιάγκας τέθηκε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε. Αντίθετα, στην ομάδα επιστρέφει ο Συμελίδης, ο οποίος εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Η αναμέτρηση στη Λεωφόρο

Η ποδοσφαιρική ομάδα του Λεβαδειακού θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά σε έναν αγώνα που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή το βράδυ. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Λεωφόρου, ένα σημείο που αποτελεί την έδρα για αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες αναμένεται να προσφέρουν έναν ενδιαφέροντα αγώνα, καθώς αμφότερες επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η προετοιμασία των Βοιωτών ολοκληρώθηκε με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα. Η ομάδα έχει καταρτίσει την αποστολή της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις διαθέσιμες επιλογές, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά.

Η απουσία του Λιάγκα

Ένα απρόοπτο της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Λεβαδειακό, καθώς ο αμυντικός Λιάγκας τέθηκε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο ποδοσφαιριστής ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μην συμπεριληφθεί στα πλάνα για τον αγώνα της Κυριακής.

Κρίθηκε σκόπιμο από το τεχνικό επιτελείο να προστατευθεί ο Λιάγκας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασής του. Ως εκ τούτου, ο αμυντικός δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση στη Λεωφόρο, στερώντας τις υπηρεσίες του από την ομάδα σε ένα κρίσιμο παιχνίδι.

Η επιστροφή του Συμελίδη

Στον αντίποδα της αναγκαστικής απουσίας του Λιάγκα, ο Λεβαδειακός έχει και ένα ευχάριστο νέο, καθώς ο Συμελίδης επιστρέφει στην αποστολή. Ο ποδοσφαιριστής εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον πλήρως διαθέσιμος για τον προπονητή, προσφέροντας μια επιπλέον επιλογή στο ρόστερ των Βοιωτών.

Η επιστροφή του Συμελίδη αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα, καθώς προσθέτει βάθος και επιλογές στο τεχνικό επιτελείο. Η παρουσία του στην αποστολή είναι σημαντική, ειδικά ενόψει των απαιτήσεων του αγώνα με την Κηφισιά, και αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η πλήρης αποστολή των Βοιωτών

Η τελική αποστολή του Λεβαδειακού, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Άνακερ, Ελιάσι, Πάντεα, Μανθάτης, Κορνέζος, Τσάρας, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Σουτ, Κωστή, Συμελίδης, Νίκας, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Παπαδόπουλος, Ούρσι, Μπάλντε, Ροντρίγκεζ, Μπάουσα, Εμμανουηλίδης, Κομπνάν και Οζέγκοβιτς.

Αυτή η διευρυμένη λίστα παικτών αντικατοπτρίζει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή για την αναμέτρηση της Κυριακής το βράδυ. Η παρουσία όλων αυτών των ονομάτων στην αποστολή δίνει στο τεχνικό επιτελείο τη δυνατότητα να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και να διαχειριστεί το παιχνίδι με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκειά του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta