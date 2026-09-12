Ο Σαραμπογιούκοφ «άγγιξε» την ανατροπή στον τελικό του μήκους, ένα εκατοστό πίσω από τον Τεντόγλου

Ο Βούλγαρος μηκίστας Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ έφτασε πολύ κοντά στην ανατροπή κατά τη διάρκεια της τελευταίας του προσπάθειας στον τελικό του μήκους στο Ultimate Championships. Ο Σαραμπογιούκοφ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής τον Έλληνα Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει άλμα στα 8.35μ. Το φινάλε του αγώνα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο άλμα, με τον Τεντόγλου να παρακολουθεί με εμφανή αγωνία την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η αγωνία στον τελικό του μήκους

Ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ βρέθηκε σε θέση να «αγγίξει» τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία του προσπάθεια στον τελικό του μήκους, στο πλαίσιο του Ultimate Championships. Ο Βούλγαρος πρωταθλητής, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης με άλμα στα 8.17μ, είχε μία τελευταία και κρίσιμη ευκαιρία να ξεπεράσει την επίδοση των 8.35μ του Έλληνα Ολυμπιονίκη, Μίλτου Τεντόγλου.

Στην καθοριστική αυτή προσπάθεια, ο Σαραμπογιούκοφ πραγματοποίησε το καλύτερό του άλμα για τον συγκεκριμένο αγώνα. Προσγειώθηκε με επιτυχία στα 8.34μ, με τη βοήθεια ανέμου +0.8. Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση τον έφερε μόλις ένα εκατοστό μακριά από τη νίκη, καθώς το άλμα του Τεντόγλου που του χάριζε την πρώτη θέση ήταν στα 8.35μ.

Το καθοριστικό άλμα του Τεντόγλου και η ακύρωση

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση με ένα άλμα στα 8.35μ, το οποίο είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα στον αγώνα, συγκεκριμένα κατά τη δεύτερη προσπάθειά του. Αυτή η επίδοση αποδείχθηκε τελικά αρκετή για να του χαρίσει τον τίτλο του πρώτου Ultimate Champion στην ιστορία του μήκους.

Λίγο πριν την αγωνιώδη τελευταία προσπάθεια του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε πραγματοποιήσει ένα ακόμα πολύ μεγάλο τέταρτο άλμα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια ακυρώθηκε, καθώς η βαλβίδα είχε πατηθεί κατά 4.5 εκατοστά. Η ακύρωση αυτή του στέρησε τη δυνατότητα να βελτιώσει περαιτέρω την ήδη κορυφαία επίδοσή του, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη αγωνία στην εξέλιξη του τελικού.

Η μάχη για τον τίτλο του Ultimate Champion

Ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε ο πρώτος Ultimate Champion στην ιστορία του μήκους, χάρη στην επίδοσή του των 8.35μ. Η επικράτησή του ήρθε έπειτα από μια σκληρή και οριακή μάχη με τον Βούλγαρο αντίπαλό του, Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, η οποία κρίθηκε κυριολεκτικά στην ελάχιστη διαφορά του ενός εκατοστού.

Ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον τελικό, με την καλύτερη επίδοσή του να είναι τα 8.34μ. Το αποτέλεσμα αυτό διαμόρφωσε ένα φινάλε που κράτησε την αγωνία των θεατών αμείωτη μέχρι την τελευταία στιγμή, αναδεικνύοντας τον υψηλό ανταγωνισμό και την ποιότητα των δύο αθλητών στην κορυφαία αυτή διοργάνωση.

Η στιγμή που «πάγωσε» ο χρόνος

Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ο Μίλτος Τεντόγλου παρακολούθησε την τελευταία και καθοριστική προσπάθεια του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ. Ο Έλληνας πρωταθλητής γνώριζε ότι ο Βούλγαρος αντίπαλός του είχε μία ακόμα ευκαιρία να τον ξεπεράσει και να ανατρέψει πλήρως το αποτέλεσμα του αγώνα, διεκδικώντας την πρώτη θέση.

Η προσγείωση του Σαραμπογιούκοφ στα 8.34μ, μόλις ένα εκατοστό πίσω από την επίδοση του Τεντόγλου, δημιούργησε μια στιγμή έντονης αγωνίας και αναμονής για όλους τους παρευρισκόμενους και τους φιλάθλους. Τελικά, η επίδοση των 8.35μ του Τεντόγλου αποδείχθηκε αρκετή για να του εξασφαλίσει την πρώτη θέση και τον πολυπόθητο τίτλο, ολοκληρώνοντας έναν συναρπαστικό τελικό.

Με πληροφορίες από: Athletiko