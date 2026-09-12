Τότεναμ και Έβερτον στο 0-0, οι Λονδρέζοι χωρίς γκολ στην Premier League

Η Τότεναμ δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για ακόμη μία φορά, μένοντας στην ισοπαλία 0-0 με την Έβερτον στην έδρα της. Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Premier League, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο της φετινό γκολ στο πρωτάθλημα. Οι οπαδοί των γηπεδούχων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους με αποδοκιμασίες στο φινάλε της αναμέτρησης.

Νέα γκέλα για τους «Σπερς» και αποδοκιμασίες

Η αναμέτρηση της Τότεναμ με την Έβερτον, που διεξήχθη εντός έδρας για τους «Σπερς», ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με το τελικό 0-0 να αφήνει τους Λονδρέζους χωρίς νίκη και κυρίως χωρίς γκολ. Αυτό το αποτέλεσμα σηματοδοτεί την τέταρτη αγωνιστική στην Premier League κατά την οποία η Τότεναμ δεν έχει καταφέρει να σκοράρει, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, παραμένει χωρίς επιθετική παραγωγή στο φετινό πρωτάθλημα, με το πρώτο της γκολ να αγνοείται. Η αποτυχία αυτή οδήγησε τους οπαδούς των γηπεδούχων να εκφράσουν έντονα την απογοήτευσή τους, αποδοκιμάζοντας τους παίκτες και την τεχνική ηγεσία στο σφύριγμα της λήξης του αγώνα.

Αδράνεια στο πρώτο ημίχρονο

Το πρώτο 45λεπτο του αγώνα χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη ουσιαστικών ευκαιριών και από τις δύο πλευρές. Τόσο η Τότεναμ όσο και η Έβερτον παρουσιάστηκαν χωρίς ιδιαίτερη επιθετική διάθεση, με αποτέλεσμα οι φάσεις μπροστά στις δύο εστίες να είναι ελάχιστες.

Η αδυναμία των ομάδων να δημιουργήσουν απειλητικές καταστάσεις οδήγησε σε ένα μάλλον «φτωχό» θέαμα. Ως εκ τούτου, το 0-0 στην ανάπαυλα του ημιχρόνου κρίθηκε ως ένα απόλυτα φυσιολογικό και δίκαιο αποτέλεσμα, αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι εκείνο το σημείο.

Ευκαιρίες για τα «Ζαχαρωτά» στο δεύτερο μέρος

Στην επανάληψη, η Έβερτον, η οποία είναι γνωστή και με το προσωνύμιο «τα Ζαχαρωτά», ανέβασε αισθητά την απόδοσή της και τον ρυθμό του παιχνιδιού. Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν μπόλικες καλές ευκαιρίες, πιέζοντας την άμυνα της Τότεναμ και προσπαθώντας να ανοίξουν το σκορ.

Συγκεκριμένα, ο Τζορτζ είχε μια καλή στιγμή στο 54ο λεπτό, ενώ ο Ντιούζμπερι-Χολ απείλησε στο 66ο λεπτό. Αργότερα, στο 75ο λεπτό, ο Τζόνσον βρέθηκε σε θέση βολής. Παρά τις προσπάθειες αυτές, κανένας από τους τρεις παίκτες δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Κίνσκι, ο οποίος κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Αντίδραση των Λονδρέζων και η σωτήρια επέμβαση του Πίκφορντ

Προς το τέλος της αναμέτρησης, οι Λονδρέζοι, όπως αποκαλούνται οι παίκτες της Τότεναμ, έδειξαν σημάδια «αφύπνισης» και προσπάθησαν να αντιδράσουν επιθετικά. Αρχικά, ο Τονάλι στο 80ό λεπτό είχε μια ευκαιρία να απειλήσει την εστία της Έβερτον, δίνοντας μια ελπίδα στους γηπεδούχους.

Η πιο σημαντική στιγμή για την Τότεναμ ήρθε λίγο πριν το φινάλε, στο 89ο λεπτό, όταν ο Μπέργκβαλ επιχείρησε μια προσπάθεια για γκολ. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Έβερτον, Πίκφορντ, πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση, αποκρούοντας την μπάλα και διατηρώντας το μηδέν στην εστία του. Η επέμβαση αυτή ήταν καθοριστική, καθώς κράτησε το 0-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα, επισφραγίζοντας τη νέα γκέλα για την Τότεναμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta