Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την ήττα από τον ΟΦΗ: «Καμία δικαιολογία, είμαι το ίδιο πληγωμένος με τον κόσμο»

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, προέβη σε δηλώσεις μετά την ήττα της ομάδας του από τον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι που σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των Πειραιωτών. Η αναμέτρηση έληξε με σκορ 1-0 υπέρ του ΟΦΗ, με τον Βάσκο προπονητή να εκφράζει την απογοήτευσή του και να αναφέρεται στα συναισθήματα τόσο του ίδιου όσο και των φιλάθλων. Οι δηλώσεις του έγιναν στο Magenta Sport, όπου τόνισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για το αποτέλεσμα.

Το ντεμπούτο και η ήττα στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον ΟΦΗ στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια αναμέτρηση που είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η πρώτη για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ως επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου. Παρά την προσπάθεια της ομάδας, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με ήττα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς ο ΟΦΗ κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 1-0.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελούσε το επίσημο ξεκίνημα της θητείας του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού, και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κλήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη του αγώνα και την εικόνα της ομάδας του αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, δίνοντας τις πρώτες του εντυπώσεις και τοποθετήσεις για το τι συνέβη στον αγωνιστικό χώρο.

«Καμία δικαιολογία» για το αποτέλεσμα

Στις δηλώσεις που παραχώρησε στο Magenta Sport, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ήταν σαφής και κατηγορηματικός ως προς την στάση του απέναντι στην ήττα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε ευθέως πως «δεν υπάρχουν δικαιολογίες» για το αρνητικό αποτέλεσμα που καταγράφηκε στο ντεμπούτο του.

Ο Βάσκος τεχνικός αναγνώρισε ότι η ομάδα του προσπάθησε πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι υπήρξαν προβλήματα στην πορεία του ματς, τα οποία συνέβαλαν στην αδυναμία της ομάδας να φτάσει στη νίκη. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο, χωρίς να αναζητά άλλοθι.

Η κατανόηση για τον κόσμο και η προσωπική του απογοήτευση

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την πλήρη κατανόησή του για τα συναισθήματα που βιώνουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μετά την ήττα. «Καταλαβαίνω τι νιώθει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ενσυναίσθηση για την απογοήτευση που προκαλεί η αδυναμία της ομάδας να κερδίσει.

Ο ίδιος ο προπονητής δεν έκρυψε την προσωπική του στενοχώρια για το αποτέλεσμα. «Είμαι το ίδιο πληγωμένος, όσο και ο κόσμος», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι μοιράζεται το ίδιο αίσθημα απογοήτευσης με τους υποστηρικτές της ομάδας. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το πάθος και την αφοσίωσή του, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στον σύλλογο.

Δέσμευση για συνεχή δουλειά και βελτίωση

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επανέλαβε την πρόθεσή του να μην χρησιμοποιήσει δικαιολογίες για την κατάσταση. Αν και αναγνώρισε ότι ο χρόνος που έχει περάσει στην ομάδα είναι περιορισμένος, τόνισε τη δέσμευσή του να εργαστεί σκληρά για την επίτευξη των στόχων.

Ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δουλεύει αδιάκοπα με τους παίκτες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσει διάφορα πράγματα στην λειτουργία και την απόδοση της ομάδας. Η προσπάθεια αυτή θα είναι συνεχής και επικεντρωμένη στην αναβάθμιση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.

Το «σπουδαίο ρόστερ» και ο στόχος της υπερηφάνειας

Παρά την ήττα στο πρώτο του παιχνίδι, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού του Ολυμπιακού. «Έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ», ανέφερε στις δηλώσεις του, υποδηλώνοντας ότι η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή και υπάρχουν οι βάσεις για επιτυχία.

Ο απώτερος στόχος που έθεσε ο προπονητής είναι να καταφέρει στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ο φίλαθλος του Ολυμπιακού να αισθάνεται περήφανος για την ομάδα του. Η δουλειά που θα ακολουθήσει θα επικεντρωθεί στην επίτευξη αυτού του σκοπού, ώστε οι οπαδοί να είναι ικανοποιημένοι με την πορεία και την εικόνα του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta