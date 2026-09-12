Ο ΟΦΗ νίκησε τον Ολυμπιακό με 1-0 στο Φάληρο

Ο ΟΦΗ επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 1-0 στο Φάληρο, στο πλαίσιο του πρώτου χρονικά παιχνιδιού της 4ης αγωνιστικής της Super League. Το νικητήριο τέρμα για την κρητική ομάδα σημείωσε ο Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα «μαύρισε» την πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Η εξέλιξη του αγώνα και το νικητήριο γκολ

Ο ΟΦΗ έδειξε τις προθέσεις του από νωρίς, με τον Φούντα να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 5ο λεπτό, μετά από γύρισμα του Ντίκμαν. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε καθώς ο α’ βοηθός είχε υποδείξει τον φορ της κρητικής ομάδας σε θέση οφσάιντ. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και να δημιουργούν ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το μοναδικό και καθοριστικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 66ο λεπτό. Σε ένα γρήγορο τρανζίσιον, ο Αθανασίου πέρασε μια ωραία πάσα από τα αριστερά στον Κόντρο, ο οποίος γύρισε το σώμα του και με ένα εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγα, διαμορφώνοντας το 0-1 υπέρ του ΟΦΗ. Αυτό το γκολ ήταν αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής σε δημιουργία και εκτέλεση φάσης.

Οι ευκαιρίες των Κρητικών

Πριν από το γκολ, ο ΟΦΗ είχε δημιουργήσει κι άλλες σημαντικές στιγμές. Στο 39ο λεπτό, ο Φούντας επιχείρησε ένα σουτ που ακούμπησε ο Ορτέγα και κατέληξε στη ρίζα του δοκαριού, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Στο 45’+2’, ο Αρμάντο Γκονσάλες βρέθηκε ανάμεσα σε Μπουχαλάκη και Πούγγουρα και σούταρε, αλλά η μπάλα πήρε ύψος και έφυγε άουτ.

Η επιθετική παρουσία του ΟΦΗ συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 50ο λεπτό, ο Αθανασίου έκανε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Ορτέγα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, στο 55’, ο Φούντας σούταρε με το δεξί από το ύψος της περιοχής, με την μπάλα να περνάει μόλις άουτ. Ακόμη και μετά το γκολ, στο 81ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψαν να βρουν και δεύτερο τέρμα, όταν από γύρισμα του Αθανασίου, ο Πιρόλα παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Ορτέγα έκανε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το σκορ στο 0-1.

Οι προσπάθειες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 12ο λεπτό με ένα σουτ του Πουέρτα, το οποίο όμως δεν απείλησε τον τερματοφύλακα Χριστογεώργο. Ακολούθησε ένα διάστημα έντονης πίεσης από τους Πειραιώτες, το οποίο ωστόσο δεν μπόρεσαν να το μετουσιώσουν σε γκολ. Στο 21ο λεπτό, ο Ζότα δεν πρόλαβε στο δεύτερο δοκάρι ένα γύρισμα του Τικνιζάν, ενώ στο 27ο λεπτό, το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε πάνω στα σώματα των αμυντικών του ΟΦΗ.

Στο 64ο λεπτό, ο Χριστογεώργος επενέβη σωτήρια σε ένα πολύ καλό γύρισμα του Τικνιζάν, διώχνοντας την μπάλα πριν προλάβει να επέμβει ο Ζόα. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός πίεσε έντονα για να βρει ένα γκολ ισοφάρισης, με αποκορύφωμα την ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ στο 90’+4’. Παρόλα αυτά, η άμυνα του ΟΦΗ «απορρόφησε» τις επιθέσεις των «ερυθρόλευκων» και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με τους: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Πέντερσεν, Φρόιλερ (67’ Έσε), Πουέρτα (74’ Σα), Φορτούνης (74’ Μπέιλι), Σίλβα, Τσικίνιο (83’ Ζέλσον Μαρτίνς), Γκονσάλες (67’ Γιάρεμτσουκ). Προπονητής της ομάδας ήταν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Για τον ΟΦΗ αγωνίστηκαν οι: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου (13’ λ.τρ. Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (69’ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77’ Καραχάλιος), Φούντας (77’ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο (69’ Χατζηγιοβάνης). Προπονητής του ΟΦΗ ήταν ο Χρήστος Κόντης.

Διαιτησία και πειθαρχικός έλεγχος

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλλα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταγράφηκε μία κίτρινη κάρτα, η οποία δόθηκε στον Πιρόλα στο 60ο λεπτό. Δεν υπήρξαν αποβολές στην αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos