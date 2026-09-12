Ο Χρήστος Κόντης αποθέωσε τους παίκτες του ΟΦΗ μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού

Μετά το σημαντικό «διπλό» του ΟΦΗ στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού, ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Ο ΟΦΗ επικράτησε με σκορ 1-0 στο «Καραϊσκάκης», μια νίκη που οδήγησε τον Κόντη να αποθεώσει τους παίκτες του για την εμφάνισή τους. Οι δηλώσεις του προπονητή έγιναν στο Magenta Sport, όπου αναφέρθηκε στην αξία του αποτελέσματος και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.

Η μεγάλη νίκη στο Φάληρο

Ο ΟΦΗ κατάφερε να αποσπάσει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0. Το παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο «Καραϊσκάκης» στο Φάληρο, με την κρητική ομάδα να φεύγει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα. Αυτή η επικράτηση χαρακτηρίστηκε από τον Χρήστο Κόντη ως «μεγάλη» και «τεράστια» νίκη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ομάδα του.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ να διατηρεί ανέπαφη την εστία του, ένα στοιχείο που σχολιάστηκε θετικά από τον προπονητή. Το τελικό σκορ 1-0 αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα και την αγωνιστική πειθαρχία που επέδειξαν οι παίκτες του Χρήστου Κόντη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χρήστος Κόντης μίλησε στο Magenta Sport, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του. Ο προπονητής του ΟΦΗ δεν φείδεται επαίνων για τους ποδοσφαιριστές του, χρησιμοποιώντας έντονες εκφράσεις για να περιγράψει την προσπάθειά τους.

«Μεγάλη νίκη, τεράστια. Μπράβο στα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης. Οι δηλώσεις του αντανακλούν την περηφάνια του για την επίδοση των παικτών, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν σε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Αυτοσυγκέντρωση και θάρρος

Ο Χρήστος Κόντης επεσήμανε συγκεκριμένα στοιχεία που οδήγησαν στην επιτυχία του ΟΦΗ, τονίζοντας την ποιότητα του αγώνα και την αγωνιστική στάση των παικτών. Σύμφωνα με τον προπονητή, η ομάδα του επέδειξε «ωραίο ματς, μεγάλη συγκέντρωση, με θάρρος, κουράγιο, αυταπάρνηση και αυτοπεποίθηση».

Αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως η αυταπάρνηση και το θάρρος, αναδείχθηκαν ως καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της νίκης. Ο Κόντης συμπλήρωσε τις δηλώσεις του εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την εξέλιξη των παικτών: «Τους λέω κάθε μέρα να κάνουν το βήμα παραπάνω και το κάνουνε. Τι να πω για αυτά τα παιδιά», δήλωσε, αναδεικνύοντας την πρόοδο και την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών στις απαιτήσεις του.

Η αμυντική βελτίωση του ΟΦΗ

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ο Χρήστος Κόντης ήταν η αμυντική λειτουργία της ομάδας του, η οποία κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο προπονητής αναφέρθηκε σε θέματα που αντιμετώπιζε ο ΟΦΗ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο στον αμυντικό τομέα.

«Είχαμε κάποια θέματα πέρυσι αμυντικά», σημείωσε ο Κόντης, προσθέτοντας ωστόσο ότι φέτος η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. «Φέτος έχουμε μεγαλύτερα αυτοσυγκέντρωση, καλύτερες τοποθετήσεις και κάθε φορά που έχουμε μηδέν πίσω λέω ότι ένα γκολ θα το βάλουμε», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της ομάδας να σκοράρει, εφόσον διατηρεί την άμυνά της ακέραιη.

Η σημασία της διατήρησης του μηδέν

Η ικανότητα του ΟΦΗ να μην δεχτεί γκολ αποτελεί ένα στοιχείο που ο Χρήστος Κόντης θεωρεί κρίσιμο για την πορεία της ομάδας. Η βελτίωση στην αμυντική οργάνωση και οι καλύτερες τοποθετήσεις των παικτών έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτό το επίτευγμα.

Η διατήρηση του μηδέν στην άμυνα προσφέρει στην ομάδα την απαραίτητη σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, επιτρέποντας στους επιθετικούς να αγωνίζονται με λιγότερο άγχος. Η δήλωση του Κόντη ότι «ένα γκολ θα το βάλουμε» όταν η άμυνα είναι αποτελεσματική, δείχνει τη φιλοσοφία του για την επίτευξη των νικών και την αισιοδοξία του για την πορεία του ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta