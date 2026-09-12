Ο απολογισμός των νέων αποκτημάτων του Παναθηναϊκού στο τουρνουά της Ρόδου

Θετικό ήταν το πρόσημο για τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού στο «2nd International Tournament Rhodes 2026», όπως φάνηκε στα δύο πρώτα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα. Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ και την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, με τους νεοαποκτηθέντες παίκτες να αφήνουν θετικές εντυπώσεις παρά το γεγονός ότι δεν είχαν προπονηθεί εκτενώς μαζί και δεν γνώριζαν αγωνιστικά ο ένας τον άλλον.

Η συνολική εικόνα των νεοαποκτηθέντων

Παρά τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας και την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασίες και αυτοματισμούς, οι νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν από την αρχή μέρος της αναμφισβήτητης ποιότητάς τους. Η παρουσία τους στο παρκέ της Ρόδου χαρακτηρίστηκε ως ενθαρρυντική, δίνοντας μια πρώτη γεύση των δυνατοτήτων τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Είναι σαφές ότι απαιτείται ακόμα χρόνος για την πλήρη ενσωμάτωση και την ανάπτυξη της χημείας μεταξύ των παικτών, ωστόσο η αρχική τους απόδοση στο τουρνουά κρίνεται ως επιτυχημένη, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια.

Η παρουσία του Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Ο Γάλλος φόργουορντ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, είχε δώσει το «παρών» και σε ένα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι με το Μαρούσι. Ωστόσο, τα δύο παιχνίδια κόντρα σε ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα στη Ρόδο αποτέλεσαν ουσιαστικά την «πρόβα τζενεράλε» του με τη νέα του ομάδα.

Συνολικά, ο Γιαμπουσέλε κατέγραψε 9,5 πόντους κατά μέσο όρο σε αυτά τα ματς. Οι επιδόσεις του περιλάμβαναν 4/6 βολές, 2/5 δίποντα και 4/6 τρίποντα στο σύνολο των δύο αναμετρήσεων, δείχνοντας την ικανότητά του να σκοράρει από διάφορες θέσεις.

Οι επιδόσεις των Φρανσίσκο και Μπάντιο

Ο συμπατριώτης του Γιαμπουσέλε, Σιλβέν Φρανσίσκο, είχε επίσης μια αξιόλογη παρουσία. Σημείωσε 13 πόντους σε κάθε ένα από τα δύο παιχνίδια ξεχωριστά. Οι αριθμοί του περιλάμβαναν 5/6 βολές, 6/8 δίποντα και 3/6 τρίποντα, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση.

Ο Μπράνκου Μπάντιο ξεχώρισε και στα δύο παιχνίδια του διημέρου, καταγράφοντας 8,5 πόντους ανά παιχνίδι. Οι στατιστικές του έδειξαν 2/2 βολές, 3/5 δίποντα και 3/9 τρίποντα. Η πληθωρική του παρουσία, ειδικά στον τομέα της άμυνας, δεν αποτυπώθηκε τόσο στους αριθμούς, όσο στην εν γένει συμβολή του στο παρκέ.

Ο ρόλος του Ίζακ Μπόνγκα

Ο Γερμανός φόργουορντ, Ίζακ Μπόνγκα, ήταν άκρως ουσιαστικός κατά τη διάρκεια του χρόνου που αγωνίστηκε. Κατά μέσο όρο, μέτρησε 7,5 πόντους ανά παιχνίδι. Οι επιδόσεις του περιλάμβαναν 2/2 βολές, 2/2 δίποντα και 3/5 τρίποντα.

Όπως και στην περίπτωση του Μπάντιο, η συνολική του παρουσία στο παρκέ, πέρα από τους αριθμούς, ήταν σημαντική για την ομάδα, συμβάλλοντας σε διάφορους τομείς του παιχνιδιού.

Το επόμενο αγωνιστικό τεστ

Το επόμενο αγωνιστικό τεστ για τον Παναθηναϊκό και τα νέα του αποκτήματα είναι το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Αυτό θα διεξαχθεί στις 18 και 19 του μήνα στο «T-Center».

Στο πλαίσιο αυτού του τουρνουά, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπουργκ στις 18 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα, στις 19 Σεπτεμβρίου, θα αναμετρηθούν με μία εκ των Παρτίζαν ή ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία τους με δυνατά φιλικά παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta