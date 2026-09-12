Η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο grand slam της Βουδαπέστης

Η Ελισάβετ Τελτσίδου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο τζούντο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70κ. στο grand slam της Βουδαπέστης. Αυτή η διάκριση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την κατάκτηση ενός ακόμη χρυσού μεταλλίου στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στον Τάραντα. Η επιτυχία της στη Βουδαπέστη αποτελεί ένα από τα τελευταία και σημαντικότερα αγωνιστικά τεστ ενόψει του επερχόμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η θριαμβευτική πορεία στη Βουδαπέστη

Η Ελισάβετ Τελτσίδου, η 30χρονη τζουντόκα, έδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της στο τατάμι, παραμένοντας ανίκητη καθ' όλη τη διάρκεια του grand slam της Βουδαπέστης. Η διοργάνωση αυτή συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αθλητές και αθλήτριες από 70 διαφορετικές χώρες, καθιστώντας την ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο.

Το grand slam της Βουδαπέστης θεωρείται ένας από τους τελευταίους μεγάλους σταθμούς στο διεθνές αγωνιστικό καλεντάρι πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η εμφάνιση της Τελτσίδου εκεί υπογραμμίζει την εξαιρετική της φόρμα και την ετοιμότητά της για τις επερχόμενες μεγάλες προκλήσεις.

Οι αντίπαλοι και οι νίκες μέχρι τον τελικό

Στην πορεία της προς το χρυσό μετάλλιο, η Ελισάβετ Τελτσίδου αντιμετώπισε μια σειρά από ισχυρές αντιπάλους. Στους αρχικούς γύρους, κατάφερε να επικρατήσει της Κέλι Πέτερσεν από τη Μεγάλη Βρετανία, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για την κορυφή.

Στη συνέχεια, η Ελληνίδα τζουντόκα συνέχισε τις νίκες της, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Γκόια Βετερέλι από την Ελβετία. Ακολούθησε μια ακόμη σημαντική επικράτηση επί της Ίντα Έρικσεν από τη Σουηδία, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκρισή της για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η κορύφωση του τελικού και η κατάκτηση του χρυσού

Στη φάση των ημιτελικών, η Ελισάβετ Τελτσίδου κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη Ρουμάνα Σεραφίμα Μοσκάλου. Με μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου, η Τελτσίδου κατάφερε να υπερβεί και αυτό το εμπόδιο, εξασφαλίζοντας τη θέση της στον μεγάλο τελικό του grand slam.

Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, η Ελληνίδα αθλήτρια τέθηκε αντιμέτωπη με τη Βραζιλιάνα Καϊλάνι Καρντόσο. Με αποφασιστικότητα και τεχνική αρτιότητα, η Ελισάβετ Τελτσίδου νίκησε και την Βραζιλιάνα αντίπαλό της, επισφραγίζοντας την εξαιρετική της παρουσία στη Βουδαπέστη με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα

Η επιτυχία της Ελισάβετ Τελτσίδου στο grand slam της Βουδαπέστης έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η διοργάνωση αποτελεί έναν από τους τελευταίους μεγάλους αγωνιστικούς σταθμούς. Αυτό το χρυσό μετάλλιο προσφέρει στην Ελληνίδα τζουντόκα σημαντική ώθηση και αυτοπεποίθηση ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης της χρονιάς.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα τζούντο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Μπακού τον Οκτώβριο. Η αψεγάδιαστη πορεία της Τελτσίδου στη Βουδαπέστη, όπου αναδείχθηκε ανίκητη, την καθιστά μία από τις αθλήτριες που αναμένονται να πρωταγωνιστήσουν στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta