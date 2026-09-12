Ο ΟΦΗ προηγήθηκε του Ολυμπιακού με γκολ του Κόντρο

Ο ΟΦΗ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, παίρνοντας το προβάδισμα στο 66ο λεπτό του αγώνα. Το τέρμα σημειώθηκε από τον Κόντρο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη ασίστ του Αθανασίου. Η κρητική ομάδα είχε επιδείξει εξαιρετική εικόνα από το πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας αρκετές σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί.

Η δυναμική του ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ παρουσίασε μια ιδιαίτερα δυναμική και εξαιρετική εμφάνιση κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Οι ποδοσφαιριστές της κρητικής ομάδας έδειξαν από νωρίς την πρόθεσή τους να πιέσουν και να δημιουργήσουν κινδύνους στην εστία του αντιπάλου.

Αυτή η επιθετική διάθεση μεταφράστηκε σε αρκετές φάσεις μπροστά από την εστία του Ολυμπιακού. Μάλιστα, στο ξεκίνημα του αγώνα, ο ΟΦΗ είχε ένα ακυρωθέν γκολ με πρωταγωνιστή τον Φούντα, το οποίο θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα δεδομένα της αναμέτρησης από πολύ νωρίς.

Ευκαιρίες και ακυρωθέντα τέρματα

Πέρα από το ακυρωθέν τέρμα του Φούντα, η κρητική ομάδα συνέχισε να πιέζει και να δημιουργεί ευκαιρίες. Σε μια από αυτές τις φάσεις, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε ήδη απειλήσει, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, χάνοντας μια ακόμα σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.

Η ατυχία για τον ΟΦΗ συνεχίστηκε, καθώς ένα δεύτερο γκολ ακυρώθηκε για την ομάδα της Κρήτης. Αυτή τη φορά, ο Αϊτόρ ήταν ο παίκτης που είδε το τέρμα του να μην μετράει, διατηρώντας το σκορ στο 0-0, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γηπεδούχων να πάρουν το προβάδισμα.

Το προβάδισμα στην επανάληψη

Οι επίμονες προσπάθειες και η συνολικά εξαιρετική εμφάνιση του ΟΦΗ δικαιώθηκαν τελικά στην επανάληψη του αγώνα. Η ομάδα της Κρήτης συνέχισε να παίζει με τον ίδιο ρυθμό και να αναζητά το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η στιγμή που περίμεναν οι Κρητικοί ήρθε στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτή τη φάση, ο ΟΦΗ κατάφερε να σπάσει την ισοπαλία και να πάρει το προβάδισμα στο σκορ, επιβραβεύοντας την επιμονή και την αγωνιστικότητά του.

Η ασίστ του Αθανασίου και το τελείωμα του Κόντρο

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στον ΟΦΗ σημειώθηκε από τον Κόντρο, μετά από μια εξαιρετική συνεργασία. Ο Αθανασίου ήταν ο δημιουργός της φάσης, περνώντας μια υπέροχη πάσα από τα αριστερά, η οποία βρήκε τον Κόντρο σε πλεονεκτική θέση.

Ο Κόντρο βρέθηκε αφύλαχτος μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, έχοντας τον απαραίτητο χρόνο και χώρο για να διαχειριστεί την μπάλα. Υποδέχθηκε την μπάλα με ψυχραιμία, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με ακρίβεια.

Το 0-1 και η αντίδραση του Ορτέγκα

Με ένα καταπληκτικό τελείωμα, ο Κόντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ορτέγκα, χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Το τέρμα αυτό διαμόρφωσε το 0-1 υπέρ του ΟΦΗ, δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην κρητική ομάδα.

Η φάση του γκολ ανέδειξε την αποτελεσματικότητα του Κόντρο και την ποιότητα της πάσας του Αθανασίου, επισφραγίζοντας την ανωτερότητα που είχε δείξει ο ΟΦΗ σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko