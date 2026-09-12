Η Μονακό στην ερασιτεχνική κατηγορία: Απορρίφθηκε η αίτηση για τη Nationale 1

Νέο σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η Μονακό, καθώς η Γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ (FFBB) απέρριψε την αίτησή της για συμμετοχή στη Nationale 1. Η απόφαση, που ελήφθη σήμερα, Σάββατο (12/9), σημαίνει ότι ο σύλλογος, ο οποίος υπήρξε φιναλίστ της Euroleague το 2025 στο Βερολίνο, πρωταθλητής Γαλλίας για το 2026 και κάτοχος του τροπαίου του Eurocup το 2021, θα αγωνιστεί φέτος σε ερασιτεχνική κατηγορία. Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη είναι συνέπεια των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η απόφαση της Γαλλικής Ομοσπονδίας

Η Γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ έλαβε αρνητική απόφαση στο αίτημα της Μονακό να συμμετάσχει στη Nationale 1 της Γαλλίας. Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί την τρίτη στην ιεραρχία του γαλλικού μπάσκετ και την τελευταία επαγγελματική. Κατά συνέπεια, η απόρριψη της αίτησης οδηγεί τη Μονακό σε αγώνες ερασιτεχνικού επιπέδου για την τρέχουσα σεζόν.

Η FFBB έλαβε υπόψη την αρνητική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Διοίκησης (CCG), η οποία διαπίστωσε ότι ο σύλλογος δεν μπόρεσε να παρουσιάσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία της οικονομικής του κατάστασης. Αυτή η αδυναμία ήταν καθοριστική για την τελική απόφαση.

Οι λόγοι της απόρριψης και το ιστορικό

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της CCG και εξετάζοντας το ιστορικό της υπόθεσης, η Γαλλική Ομοσπονδία έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις για να δικαιολογήσει παρέκκλιση από τους κανονισμούς της. Η Ομοσπονδία τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη προς το συμφέρον του μπάσκετ, χωρίς να διακυβεύεται η ακεραιότητα και η δικαιοσύνη των αγώνων που διοργανώνει, των οποίων είναι ο εγγυητής.

Η Μονακό είχε ήδη αποβληθεί από την LNB στα τέλη Αυγούστου, πριν αποκλειστεί από το Eurocup. Στη συνεδρίασή της στις 28 Αυγούστου, η γαλλική Ομοσπονδία είχε απορρίψει την είσοδο του συλλόγου στις Betclic Elite και Elite 2, τηρώντας την απόφαση της 31ης Ιουλίου του Επιμελητηρίου Οικονομικών Εφέσεων της FFBB.

Συνέπειες για άλλες ομάδες και το Eurocup

Ως αποτέλεσμα των προηγούμενων αποφάσεων, η Σαν-Κεντίν διατήρησε τη θέση της στην κορυφαία κατηγορία, ενώ η Fos Προβάνς επικύρωσε την είσοδό της στην Elite 2. Αυτή η εξέλιξη απελευθέρωσε τη θέση στην τρίτη κατηγορία, την NM1, στην οποία στόχευε η Μονακό.

Επιπλέον, την 1η Σεπτεμβρίου, ο σύλλογος κηρύχθηκε μη επιλέξιμος για το Eurocup και αντικαταστάθηκε από την Μπόσνα Σαράγιεβο. Η Γαλλική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα NM1 θα ξεκινήσει, όπως έχει προγραμματιστεί, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η FFBB αναμένεται να ανακοινώσει τις συνθέσεις των ομίλων μόλις γίνει γνωστή η απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Fos Προβάνς Μπασκετ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr