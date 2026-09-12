Ο Τιάγκο Νους στο επίκεντρο πριν τον αγώνα Ολυμπιακού - ΟΦΗ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Τιάγκο Νους πριν την έναρξη του σημερινού αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και ΟΦΗ. Ο Αργεντινός εξτρέμ, ο οποίος ανήκει τυπικά στους Πειραιώτες, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με σημαντικά πρόσωπα των δύο ομάδων. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν τη σέντρα, προσελκύοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων στο γήπεδο.

Η μεταγραφική κατάσταση του Τιάγκο Νους

Ο Τιάγκο Νους αποτελεί πλέον τυπικά παίκτη του Ολυμπιακού, έχοντας ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους». Ωστόσο, η άμεση ενσωμάτωσή του στην ομάδα του Πειραιά δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ο Αργεντινός εξτρέμ θα παραμείνει στην κρητική ομάδα του ΟΦΗ για το τρέχον διάστημα.

Η μετακόμισή του στους Πειραιώτες έχει προγραμματιστεί για τον προσεχή Γενάρη. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των αγώνων που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Έτσι, ο Νους θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΟΦΗ μέχρι το τέλος του έτους, προτού ενταχθεί πλήρως στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Προ-αγωνιστικές συζητήσεις με παράγοντες

Πριν από την έναρξη του σημερινού αγώνα, ο Τιάγκο Νους είχε μια σειρά από συζητήσεις με σημαντικούς παράγοντες των δύο εμπλεκόμενων ομάδων. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε «πηγαδάκι» τόσο με τον μεγαλομέτοχο της κρητικής ομάδας, Μιχάλη Μπούση, όσο και με τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, Κώστα Καραπαπά.

Οι συνομιλίες αυτές, που έλαβαν χώρα λίγο πριν τη σέντρα, υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον και την επικοινωνία μεταξύ του παίκτη και των διοικήσεων των συλλόγων. Η παρουσία του Νους και η αλληλεπίδρασή του με τους δύο παράγοντες ήταν ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Η επιλογή του Χρήστου Κόντη για τον πάγκο

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, έλαβε την απόφαση να αφήσει τον Τιάγκο Νους στον πάγκο για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι. Η επιλογή αυτή του προπονητή δείχνει την τακτική προσέγγιση της ομάδας για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Νους, παρά την παρουσία του στο γήπεδο και τις συζητήσεις του, δεν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα.

Η θέση του στον πάγκο υποδηλώνει ότι ο Κόντης ενδεχομένως να τον προορίζει για κάποιο σημείο της εξέλιξης του αγώνα ή να επέλεξε άλλες λύσεις για την αρχική σύνθεση. Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του τεχνικού επιτελείου για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Παρουσία φιλάθλων και νέο μεταγραφικό απόκτημα

Στις εξέδρες του γηπέδου, παράλληλα με τις προ-αγωνιστικές εξελίξεις, βρέθηκαν μερικές εκατοντάδες οπαδοί του ΟΦΗ, οι οποίοι υποστήριξαν την ομάδα τους. Η παρουσία των φιλάθλων προσέθεσε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον αγώνα, δείχνοντας την αφοσίωση στο σύλλογο.

Επιπλέον, στον πάγκο της κρητικής ομάδας, ο Χρήστος Κόντης είχε στη διάθεσή του και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Ο Χατζηγιοβάνης βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή στην εξέλιξη του αγώνα, ενισχύοντας τις επιλογές της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta