Η ΑΕΚ στοχεύει στο πρώτο εκτός έδρας τρίποντο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Η ΑΕΚ καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες της, στοχεύοντας στο πρώτο φετινό εκτός έδρας τρίποντο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς έχει τονίσει στους παίκτες του ότι το πρωτάθλημα αποτελεί την κύρια προτεραιότητα της ΑΕΚ για τη φετινή σεζόν.

Η σημασία του πρωταθλήματος και οι εκτός έδρας εμφανίσεις

Ο Μάρκο Νίκολιτς υπογραμμίζει συχνά στους ποδοσφαιριστές του τη βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η συμμετοχή της Ένωσης στη διοργάνωση των αστεριών του Champions League μπορεί να επηρεάσει την πνευματική ετοιμότητα μιας ομάδας. Ο Σέρβος τεχνικός έχει προσπαθήσει να περάσει στους παίκτες του την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, ώστε η ΑΕΚ να περάσει με το διπλό από την Τρίπολη.

Γενικότερα, οι εκτός έδρας εμφανίσεις της ΑΕΚ δεν είναι αντίστοιχες με εκείνες που πραγματοποιεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα έχει καταφέρει να νικήσει μόνο τον Νέστο στο Κύπελλο, μακριά από την έδρα της. Αυτή την κατάσταση καλούνται να αλλάξουν ο Νίκολιτς και οι παίκτες του, οι οποίοι έδειξαν πραγματική αντίδραση μετά την άνευρη εμφάνιση στη Λεωφόρο και την ισοπαλία με την Κηφισιά.

Η πρόσφατη αγωνιστική εικόνα της ομάδας

Η ΑΕΚ έδειξε αντίδραση μετά τα προηγούμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, νικώντας εμφατικά τον Άρη. Επιπλέον, ξεκίνησε ιδανικά τη συμμετοχή της στο Champions League, επικρατώντας με το ισχνό, αλλά καθαρό 1-0 επί της ΛΑΣΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να δει μια ακόμα τέτοια εμφάνιση, σε επίπεδο αποφασιστικότητας και προσήλωσης, και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Η Ένωση έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων. Μετά την αναμέτρηση στην Τρίπολη, ακολουθεί ο Βόλος. Ο Σέρβος τεχνικός γνωρίζει ότι η συγκομιδή έξι βαθμών από αυτά τα παιχνίδια θα φέρει την ομάδα του σε ιδανική κατάσταση ενόψει του κενού διαστήματος των τριών εβδομάδων που έρχεται.

Οι επόμενες προκλήσεις και η απουσία του Στρακόσια

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει μία δεδομένη, αυτή του Στρακόσια. Ο τερματοφύλακας έχει υποστεί ένα ράγισμα στο χέρι και αναμένεται να είναι διαθέσιμος μετά την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, ο Μπρινιόλι θα υπερασπιστεί την εστία της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις των εκτός έδρας αγώνων, καθώς ο Νίκολιτς έχει τονίσει την ανάγκη για βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα θα είναι καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου του πρώτου εκτός έδρας «διπλού» στο πρωτάθλημα και τη συγκομιδή των βαθμών που θα ενισχύσουν την ψυχολογία της ομάδας.

Πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με το αρχικό σχήμα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια μικρή αλλαγή στην ενδεκάδα, εφόσον δεν παρατάξει την ίδια σύνθεση με αυτή που αγωνίστηκε κόντρα στη ΛΑΣΚ. Η αμυντική γραμμή αναμένεται να παραμείνει η ίδια, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να διατηρούν τις θέσεις τους.

Στη δυάδα του άξονα της μεσαίας γραμμής, τη θέση δίπλα στον Μαρίν διεκδικούν ο Κάιρινεν με τον Βιτάλις. Από εκεί και πέρα, στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά, προβάδισμα έχουν οι Μάγερ και Κοϊτά αντίστοιχα, ενώ ο Γκατσίνοβιτς υπάρχει επίσης ως σκέψη για την αριστερή πλευρά. Στην επίθεση, το δίδυμο του Βάργκα με τον Γιόβιτς αναμένεται να διατηρηθεί, συνεχίζοντας την αγωνιστική τους παρουσία.

Η παρουσία των φιλάθλων στην Τρίπολη

Η ΑΕΚ θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της στην Τρίπολη, καθώς 1.500 οπαδοί των κιτρινόμαυρων αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο πέταλο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Η παρουσία των φιλάθλων αναμένεται να προσφέρει σημαντική στήριξη στην ομάδα στην προσπάθειά της να κατακτήσει το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο της σεζόν στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta