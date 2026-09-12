Βόλος: Μπούρνιτς και Νεγιού στην αποστολή για την Καλαμάτα

Ο Βόλος ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, με την Καλαμάτα, η οποία θα διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 18:00. Για τον αγώνα αυτό, ο προπονητής των κυανέρυθρων, Κώστας Μπράτσος, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τους Μπούρνιτς και Νεγιού. Η ομάδα του Βόλου θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες, καθώς επτά ποδοσφαιριστές βρίσκονται εκτός λόγω τραυματισμών.

Τα νέα πρόσωπα στην αποστολή

Στην αποστολή του Βόλου για την επικείμενη αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ξεχωρίζουν τα ονόματα των Μπούρνιτς και Νεγιού. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν για πρώτη φορά στην επίσημη λίστα των διαθέσιμων παικτών του Κώστα Μπράτσου.

Η παρουσία τους σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον Βόλο, καθώς ο προπονητής μπορεί πλέον να υπολογίζει στις υπηρεσίες τους. Η ένταξη των Μπούρνιτς και Νεγιού στην αποστολή αναμένεται να προσφέρει νέες επιλογές και λύσεις στην τεχνική ηγεσία των κυανέρυθρων, ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Οι σημαντικές απουσίες του Βόλου

Παρά την ενίσχυση με τους νέους παίκτες, ο Βόλος αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών. Συγκεκριμένα, επτά ποδοσφαιριστές δεν θα είναι στη διάθεση του Κώστα Μπράτσου για τον αγώνα της Κυριακής. Όλοι αυτοί οι παίκτες βρίσκονται εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα αγωνιστούν είναι οι Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Μπάρε, Ουρτάδο, Γκάμπριελ, Κάτσικας και Λεκές. Η απουσία αυτών των παικτών δημιουργεί κενά στο ρόστερ των κυανέρυθρων, απαιτώντας από τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του και να αξιοποιήσει το διαθέσιμο υλικό για να καλύψει τις θέσεις τους.

Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα

Ο Βόλος θα κοντραριστεί με την Καλαμάτα την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, σε έναν αγώνα που έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18:00. Η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου, αποτελώντας μέρος του αγωνιστικού προγράμματος. Οι κυανέρυθροι θα επιδιώξουν ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις απουσίες και την ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων παικτών.

Ο Κώστας Μπράτσος και οι παίκτες του προετοιμάζονται εντατικά για τον συγκεκριμένο αγώνα, έχοντας ως στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση. Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τον Βόλο, καθώς θα κληθεί να διαχειριστεί τις ελλείψεις του και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αξιοποιώντας παράλληλα τα νέα του αποκτήματα.

Η πλήρης αποστολή του Βόλου

Η αποστολή του Βόλου, όπως ανακοινώθηκε από την τεχνική ηγεσία, περιλαμβάνει τους εξής είκοσι ποδοσφαιριστές: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπούρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.

Αυτή η λίστα αντικατοπτρίζει τις επιλογές του προπονητή Κώστα Μπράτσου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διαθέσιμες δυνάμεις όσο και τις αναγκαστικές απουσίες. Οι παίκτες αυτοί θα αποτελέσουν το σύνολο που θα ταξιδέψει στο Περιστέρι για να αντιμετωπίσει την Καλαμάτα, με την ελπίδα να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Βόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta