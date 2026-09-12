Η Χόφενχαϊμ νίκησε και ταξιδεύει στην Κρήτη, άνετη επικράτηση για τη Ντόρτμουντ

Η Χόφενχαϊμ κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Bundesliga, επικρατώντας της Στουτγκάρδης με σκορ 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό της δίνει ώθηση ενόψει του επικείμενου ταξιδιού της στην Κρήτη, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα του Europa League. Παράλληλα, η Ντόρτμουντ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, σημειώνοντας την τρίτη της συνεχόμενη νίκη, ενώ η Φράιμπουργκ διέλυσε την Γκλάντμπαχ με εμφατικό τρόπο.

Η πρώτη νίκη της Χόφενχαϊμ και το ταξίδι στην Κρήτη

Η Χόφενχαϊμ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Bundesliga, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι της στην Κρήτη. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 επί της Στουτγκάρδης, εξασφαλίζοντας τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα. Αυτή η νίκη τόνωσε το ηθικό της ομάδας ενόψει του αγώνα απέναντι στο σύνολο του Χρήστου Κόντη, τον ΟΦΗ, για την πρεμιέρα του Europa League.

Στον αγώνα, η Χόφενχαϊμ προηγήθηκε στο 13ο λεπτό με γκολ του Χλόζεκ, κάνοντας το 1-0. Οι Σουηβοί της Στουτγκάρδης απάντησαν στο 48ο λεπτό με τον Μίτελσταντ, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ωστόσο, ο Χλόζεκ χτύπησε ξανά στο 67ο λεπτό, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, χαρίζοντας το τρίποντο στην ομάδα του.

Ακάθεκτη η Ντόρτμουντ με 3/3 νίκες

Η Ντόρτμουντ συνέχισε την ακάθεκτη πορεία της στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Επικράτησε με 3-0 επί της Πάντερμπορν, κάνοντας το 3/3 στη Bundesliga. Στην αποστολή της ομάδας δεν συμπεριλήφθηκαν οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας.

Το γκολ του Φάμπιο Σίλβα έβαλε από νωρίς σε θέση οδηγού τους Βεστφαλούς. Η νίκη κλειδώθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, καθώς στο 80ο λεπτό ο Ενμέτσα σκόραρε από κοντά για το 2-0. Εννέα λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Εντυπωσιακή Φράιμπουργκ διέλυσε την Γκλάντμπαχ

Το απόλυτο των νικών, δηλαδή 3/3, έκανε και η εντυπωσιακή Φράιμπουργκ. Η ομάδα διέλυσε με 5-0 την Γκλάντμπαχ, η οποία φέτος εμφανίζεται αποκαρδιωτική, σε εντός έδρας αγώνα. Δύο γκολ σημείωσε για τους νικητές ο Ματάνοβιτς, στο 29ο και στο 77ο λεπτό. Επίσης, δύο γκολ πέτυχε ο Ένγκελχαρντ, στο 23ο και στο 79ο λεπτό.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Έγκεσταϊν στο 86ο λεπτό. Η Γκλάντμπαχ, η οποία έπαιζε με δέκα παίκτες από το 52ο λεπτό λόγω αποβολής του Κλάιντιστ, παραμένει χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ισοπαλία στο φινάλε για την Άουγκσμπουργκ

Η Άουγκσμπουργκ άγγιξε το απόλυτο, αλλά ισοφαρίστηκε σε 2-2 από τη Λεβερκούζεν στο φινάλε του αγώνα. Οι «Ασπιρίνες» της Λεβερκούζεν προηγήθηκαν με τον Κοφάν στο 18ο λεπτό. Ο Γκρέγκοριτς ανέτρεψε τα δεδομένα, σκοράροντας δις στο 50ο και στο 55ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ.

Ωστόσο, ο Σικ βρήκε δίχτυα στο 89ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα 2-2 και στερώντας τη νίκη από την Άουγκσμπουργκ.

Σεφτέ με νίκη για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Τέλος, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έκανε σεφτέ στις νίκες, επικρατώντας 3-1 εκτός έδρας της Μάιντς. Για τους «Αετούς» της Άιντραχτ, δύο γκολ πέτυχε ο Ουζούν, στο 9ο και στο 60ο λεπτό, ενώ ένα γκολ πρόσθεσε ο Μπούρκαρντ στο 45+1ο λεπτό.

Ο Τιτς μείωσε στο 89ο λεπτό για τους γηπεδούχους της Μάιντς. Η Μάιντς είχε επίσης χαμένο πέναλτι με τον Αμίρι στο 43ο λεπτό του αγώνα, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta