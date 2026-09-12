Απίστευτη pole position για τον Νόρις στη Μαδρίτη, με διαφορά 11 χιλιοστών από τον Αντονέλι

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις της McLaren κατέκτησε την pole position στο Grand Prix Ισπανίας στη Μαδρίτη, σε ένα συγκλονιστικό φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών. Ο Βρετανός πιλότος σημείωσε τον απόλυτο γύρο στο νεότευκτο σιρκουί, επικρατώντας του πρωτοπόρου της βαθμολογίας, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, με μια ελάχιστη διαφορά μόλις 0,011 δευτερολέπτων. Αυτή είναι η τρίτη φετινή του pole position, σε μια πίστα όπου τα προσπεράσματα αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολα.

Ένας απίστευτος γύρος στη Μαδρίτη

Ο Λάντο Νόρις υπέγραψε ένα αυθεντικό θαύμα στους στενούς και απαιτητικούς δρόμους του σιρκουί της Μαδρίτης. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά στις κατατακτήριες του Grand Prix Ισπανίας και να εξασφαλίσει την 19η pole position της καριέρας του.

Η επιτυχία του Νόρις αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς πως έχασε ολόκληρο το FP2 της Παρασκευής εξαιτίας βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων. Παρότι δεν έδειχνε φαβορί σε κανένα σημείο του τριημέρου, ο πιλότος της McLaren έβγαλε έναν απίστευτο ρυθμό από το καπέλο του στην εκπνοή του Q3.

Η μάχη της τελικής δεκάδας και η ανατροπή

Η μάχη της τελικής δεκάδας ξεκίνησε με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει την έκπληξη και να θέτει τον αρχικό πήχη με χρόνο 1:32.079. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρισκόταν μπροστά από τον Αντονέλι και τον Τζορτζ Ράσελ, την ώρα που ο Νόρις ήταν καθηλωμένος στην 6η θέση.

Στη δεύτερη προσπάθεια, ο Αντονέλι βελτίωσε την επίδοσή του κατά 0,244 δευτερόλεπτα, παίρνοντας προσωρινά την pole position. Ο Ράσελ δεν κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του σε αυτό το στάδιο των κατατακτήριων δοκιμών.

Ο «καλύτερος γύρος της καριέρας»

Τότε ήταν που ο Νόρις έκανε την κίνησή του. Βρήκε πάνω από επτά δέκατα του δευτερολέπτου (0,701 δλ.) σε σχέση με την πρώτη του έξοδο στο Q3. Ολοκλήρωσε έναν γύρο τον οποίο χαρακτήρισε αμέσως μετά ως «έναν από τους καλύτερους της καριέρας του», σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:31.824.

Αυτός ο εντυπωσιακός χρόνος του εξασφάλισε το απόλυτο πλεονέκτημα στην εκκίνηση, καθώς σε μια πίστα όπως αυτή της Μαδρίτης, τα προσπεράσματα αναμένονται εξαιρετικά δύσκολα. Ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε επίσης να περάσει τον Χάμιλτον, εξασφαλίζοντας την 3η θέση με τη Red Bull, αφήνοντας τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στην 4η θέση.

Οι υπόλοιποι της δεκάδας και οι εκπλήξεις του Q2

Την πρώτη εξάδα συμπλήρωσαν ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Τζορτζ Ράσελ. Πιο πίσω στο Q3, ο Όσκαρ Πιάστρι περιορίστηκε στην 7η θέση με τη δεύτερη McLaren, ενώ ο Λίαμ Λόσον έφερε το μονοθέσιό του στην 8η θέση. Την πρώτη δεκάδα της εκκίνησης συμπλήρωσαν ο εξαιρετικός Φράνκο Κολαπίντο και ο νεαρός Άρβιντ Λίντμπλαντ.

Στο Q2, η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε από τον poleman της Μόντσα, Πιερ Γκασλί, ο οποίος δεν μπόρεσε να επαναλάβει τον ιταλικό του θρίαμβο και περιορίστηκε στη 14η θέση, επτά δέκατα πίσω από τον teammate του Κολαπίντο. Η Audi είδε τον Νίκο Χούλκενμπεργκ να χάνει την πρόκριση στη δεκάδα για μόλις 0,019 δευτερόλεπτα από τον Λίντμπλαντ, μένοντας 11ος μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, ενώ εκτός συνέχειας έμειναν επίσης οι Εστεμπάν Οκόν, Γιούκι Τσουνόντα και Άλεξ Άλμπον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta